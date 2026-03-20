L’appuntamento in daytime dal lunedì al sabato su Canale 5 con il serial drammatico turco La forza di una donna (Kadın) continua a regalarci molti colpi di scena. Nelle puntate in onda dal 21 al 27 marzo assisteremo a un clamoroso malinteso, che metterà Bahar, Ceyda e Bersan in una situazione decisamente insolita. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le trame settimanali complete di questa avvincente dizi turca.

Kadin – La forza di una donna, trame al 27 marzo

Bahar e Bersan – vendendo alcuni diamanti – riescono a racimolare il denaro necessario per estinguere il debito con Cem. Ma non possono ancora tirare un sospiro di sollievo, visto che lui precisa subito che il loro incarico non si è ancora concluso. Cosa intende? L’uomo chiede alle tre di consegnarli un “pacco” specifico. Loro – a causa di un malinteso – finiscono per rapire Sadettin!

Il padre di Cem viene così prelevato dalla casa di riposo, nella quale si rifiuta di tornare. L’anziano è a conoscenza di dove si trovi il famigerato “pacco” e – sapendo di avere una importante informazione – decide di usarla a suo vantaggio. Anziché essere riportato nella casa di riposo, Sadettin chiede a Ceyda di poter soggiornare per un po’ a casa sua così da poter riflettere.

Nel frattempo i movimenti sospetti di Bahar, Bersan e Ceyda finiscono per insospettire Sirin, che decide di seguirle per scoprire cosa stiano nascondendo.

La forza di una donna, spoiler puntate al 27 marzo

Enver prova ad andare avant con la sua vita: l’uomo finisce per accettare finalmente la morte di Hatice. Intanto per Bahar potrebbe arrivare una svolta: la protagonista inizia a raccontare la sua storia alla signora Fazilet, che la ascolta affascinata e pensa di trasformarla in un romanzo.

Tutto procede come sempre anche per Sirin, che continua a cercare un modo per riuscire a sedurre Arif. La gelosia della ragazza esplode ancora una volta quando Enver regala a Bahar un cappotto che il sarto ha confezionato con le sue mani. Quel gesto gentile fa scattare di nuovo una molla dentro Sirin, che accusa il sarto di aver dato la precedenza alla sorella,ignorando il fatto che lei è senza vestiti, visto che tutti i suoi capi d’abbigliamento sono andati distrutti nell’incendio.

Cos’altro accade nel serial turco di Canale 5?

Emre è ancora impegnato nella ricerca del suo vero figlio, mentre Ceyda scopre che Raif ha una collezione di puzzle e prova a convincerlo a regalarli ai bambini.

Sirin si prepara a mettere in atto un altro dei suoi diabolici piani, e possiamo anticiparvi che per la protagonista si stanno delineando nuovi guai all’orizzonte: cosa avrà in mente la ragazza ai danni di Bahar?