Per Şirin Sarikadi sta per arrivare il momento della resa dei conti: nelle prossime puntate del serial turco La forza di una donna (Kadın) Arif deciderà di condividere cosa avrà appena scoperto con Ceyda. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche La forza di una donna: la confessione di Şirin sconvolge Arif

La storyline prenderà il via nel momento in cui Arif si presenterà alla porta di Şirin per invitarla a raggiungere i suoi familiari a casa di Bahar, e festeggiare con loro il Capodanno. Se avete seguito le nostre anticipazioni sapete già che il barista avrà modo di ascoltare, non visto, una conversazione tra la sorella di Bahar e un ladro. Proprio durante il confronto la giovane donna si lascerà sfuggire di aver già ucciso una volta e di non temere le conseguenze se si vedrà costretta a farlo ancora. Al malvivente Şirin dirà di aver causato la morte del cognato!

Quando il ladro si darà alla fuga, Arif affronterà la ragazza, chiedendole spiegazioni su quanto avrà appena udito. Lei ammetterà di aver agito sul cognato, causandone la morte. Il barista apparirà sconvolto dopo aver scoperto che la morte del marito di Bahar non sarà dovuta a un intervento andato male, ma che si tratterà di un omicidio in piena regola!

News La forza di una donna: Arif rivela a Ceyda la verità sulla morte di Sarp

La posizione di Arif si farà delicata: l’uomo penserà di essere a conoscenza di un segreto che potrebbe sconvolgere Bahar. Al tempo stesso però non saprà se potrà davvero dare credito alle parole di Şirin o se considerarle l’ennesima dimostrazione della pazzia della giovane.

Non vorrà dare a Bahar un dolore ingiustificato, e per questo motivo il barista deciderà di confidarsi prima con Ceyda. La madre di Arda lo inviterà a essere prudente nelle sue affermazioni, facendogli notare che Şirin avrebbe anche potuto riferirsi al misterioso incidente avvenuto anni prima, a seguito del quale Sarp era stato dato per morto.

Arif a quel punto – pur rimanendo convinto che le parole di Şirin nascondano una verità sconcertante – accetterà il consiglio di Ceyda di prendere tempo.

Şirin sempre più fuori controllo nelle prossime puntate La forza di una donna

Nel frattempo, il pensiero che Arif sia ormai a conoscenza del suo segreto, renderà Şirin particolarmente tesa. La giovane sfogherà la sua rabbia prima su Enver, e poi sui nipoti Nisan e Doruk, per arrivare poi fino allo stesso Arif.

Le angherie della giovane spingeranno Enver a interrompere ogni rapporto con lei, nonostante la promessa fatta a Hatice. Il nodo rimane però Arif: il barista, che ormai sarà a conoscenza del suo segreto, sarà disposto a subire le provocazioni della donna senza reagire? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altro, ma siamo sicuri che questa avvincente dizi turca avrà ancora molto da dirci prima di giungere al gran finale di sempre.