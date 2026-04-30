Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 2 all’8 maggio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo le trattative per il divorzio tra Yildiz e Halit, che vedranno la Yilmaz uscire vittoriosa. Nel frattempo assisteremo anche a una decisione che potrebbe cambiare la vita di Yigit: il ragazzo pronto a partire per la Svizzera? Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 2 all’8 maggio

Lila è sempre più infastidita dal comportamento della madre, che cerca di controllare la sua vita amorosa. Intanto, Şahika orchestra un piano per accrescere l’ostilità di Halit verso Yildiz, usando a suo vantaggio un messaggio che quest’ultima aveva inviato per sbaglio a Gül, parlando male di lei. Mel frattempo Emir rivela a Caner di essere ricattato.

Trame Forbidden fruit: Yigit pronto a partire per la Svizzera?

Şahika propone di aiutare Yigit a trasferirsi in Svizzera per studiare, ed Ender – pur non fidandosi delle sue intenzioni – accetta pensando al futuro del figlio. Nadir continua a tentare di avvicinarsi a Yildiz, ma senza successo.

La situazione economica di Halit peggiora sempre di più, mettendo in pericolo l’equilibrio familiare. Intanto Leyla – divorata dalla gelosia per l’imminente compleanno di Yildiz – è sempre più intenzionata a vendicarsi.

La pazienza di Halit nei confronti di Yildiz sta per esaurirsi, e la goccia che fa traboccare il vaso arriva quando Leyla gli comunica che vuol chiudere la loro relazione per evitare ulteriori complicazioni. Intanto Caner scopre dove abita Leyla, e che l’immobile che la donna occupa è in realtà di Halit.

Nel frattempo, Ender e Kaya propongono a Yigit di continuare gli studi in Svizzera: il ragazzo accetta con entusiasmo, convinto che un cambiamento sia proprio quello che ci vuole.

Forbidden fruit, spoiler all’8 maggio

Leyla è cnsumata dalla gelosia al pensiero dell’imminente compleanno di Yildiz, e costringe Halit a chiederle di annullarlo. La notizia arriva in occasione di una cena di famiglia: l’imprenditore prima le impone di annullare i festeggiamenti e poi lascia la villa, tra gli sguardi attoniti dei presenti.

Zerrin insinua in Yildiz il dubbio che Halit abbia un’amante. Lei decide di seguirlo e lo sorprende insieme a Leyla. Sconvolta, decide di lasciare di nuovo villa Argun con il piccolo Halitcan. Zehra e Lila si schierano dalla sua parte, e chiedono spiegazioni al padre.

Lila, Zehra ed Erim affrontano Halit. L’uomo – ormai indebolito – non solo è costretto a cedere davanti ai figli, ma deve anche accettare le condizioni del divorzio imposte da Yildiz. Quest’ultima non è più disposta a fare concessioni, e gli dice chiaramente di non voler più vivere in casa di Erim e di pretendere la villa acquistata per il figlio.

Neppure in azienda le cose vanno per il verso giusto. La tensione tra Ender e Leyla è sempre più evidente, ed esplode quando la prima prova a umiliare l’altra ricordandole il suo passato. Leyla però – spalleggiata da Halit – le risponde senza alcun timore. Proprio nel momento in cui le due donne sono impegnate in un confronto acceso arriva Yildiz con i documenti per il divorzio. La Yilmaz aggredisce Leyla davanti a tutti e Halit – ormai esasperato – firma l’accordo.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Grazie ai consigli di Ender, Erim riesce a chiarire le cose al telefono con il padre. Nel frattempo Yildiz concede un’intervista a Zeynep, nel corso della quale racconta la sua esperienza e si propone come portavoce delle donne tradite. L’immagine di Halit ne esce fortemente compromessa.

Şahika convince Leyla a manipolare Zehra e alla fine riesce a ottenere che lei la contatti. Intanto Nadir si presenta da Yildiz, proponendole un lavoro e chiedendole di sposarlo. Lei è turbata e rifiuta, ma l’uomo di rivolge a Ender per ideare un piano.

Lila si reca in aeroporto per fare una sorpresa a Yigit, ma a rimanere stupita è lei: il giovane è in compagnia di un’altra ragazza!