L’attesa sta per finire. La terza stagione di House of the Dragon, amatissimo prequel de Il Trono di Spade, arriva prossimamente su Sky e in streaming su NOW. La data è segnata per il 22 giugno, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Con delle puntate che, siamo certi, terranno incollati gli spettatori allo schermo, scopriamo ulteriori dettagli sul prossimo capitolo.

House of the Dragon, prossimamente su Sky e NOW arriva la terza stagione

Si prepara un’estate davvero bollente con le nuove puntate della terza stagione di House of the Dragon. Tra combattimenti sempre più pericolosi e schieramenti che aggiungeranno nuove insidie per la conquista dell’agognato Trono di Spade, il nuovo capitolo sarà disponibile dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW.

Ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie “Il Trono di Spade e adattamento seriale del romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, House of the Dragon segue la storia della leggendaria Casa Targaryen. E, con l’uscita dell’ultimo esplosivo teaser trailer, rilasciato negli scorsi giorni, l’adrenalina e la tensione sono pronte a salire sempre di più.

Composta da otto episodi, sarà trasmessa in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Del cast fanno parte Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton. Ci sono inoltre anche Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.

I registi dei nuovi episodi invece, sono Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere. Tratto dal bestseller di George R.R. Martin “Fuoco e Sangue”, il co-creatore, showrunner e produttore esecutivo della serie è Ryan Condal insieme a George R.R. Martin. I produttori esecutivi sono Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock, Philippa Goslett.