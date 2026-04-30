Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 2 all’8 maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo il lancio della nuova linea “Brooke’s Bedroom”, un evento che suscita reazioni contrastanti. Se da un lato Ridge e Hope sembrano non avere dubbi sul successo di Brooke, dall’altro Steffy appare molto più cauta.

Anticipazioni italiane Beautiful: i dubbi di Brooke sulla nuova collezione

La nuova campagna di “Brooke’s Bedroom” è pronta a debuttare, e prima dello shooting Hope e Ridge cercano di incoraggiare una Brooke un po’ insicura. Da sempre volto della collezione, la Logan è molto amata dal pubblico, che attende con entusiasmo il suo ritorno.

Steffy invece pensa che sia arrivato il momento di cambiare strategia, pensiero in parte condiviso dalla stessa Brooke che teme che l’età possa ridurre l’impatto della sua immagine nel rilancio della linea.

Ridge è di tutt’altro avviso: secondo lui Brooke dimostra che il fascino autentico non svanisce con il tempo, ma anzi si intensifica. Lusingata – ma ancora molto perplessa – la Logan ringrazia la figlia e il compagno per il loro sostegno.

Beautiful – Trame settimanali all’8 maggio

In una storyline parallela, vediamo Poppy confidare a Bill di sentirsi sotto pressione dalle domande di Katie. Quest’ultima sembra sospettare che lei nasconda qualcosa, e i suoi dubbi finiscono per creare un clima estremamente teso tra le due donne.

Spencer prova a rassicurarla, ma la situazione precipita quando – poco dopo – Katie la accusa apertamente di essere coinvolta nella morte di Hollis e Tom per overdose. Secondo lei, il fatto che entrambi siano morti a causa della stesso sostanza non è affatto casuale, e ipotizza che a scatenare il duplice omicidio siano stati i rapporti che la Nozawa aveva avuto in passato proprio con Tom Starr. Il fatto che Poppy in passato abbia avuto problemi con le droghe non fa che accrescere i suoi sospetti.

Luna prende le difese della madre, dicendosi convinta che lei non farebbe mai del male a nessuno.

Anche Li – che ha eseguito l’autopsia sui due cadaveri – è convinta che in quelle morti non vi sia niente di sospetto, ma Katie rimane di tutt’altro avviso!

Spoiler Beautiful: i sospetti di Deacon

Anche Deacon sembra ormai convinto che le due morti avvenute al Giardino non possano essere considerate eventi accidentali: la sostanza stupefacente che ha causato la morte di Tom e Hollis non può essere stata assunta accidentalmente.

Sharpe è sempre più convinto che si tratti di omicidio, e che l’assassino sia ancora a piede libero.

Bill e Justin provano a convincerlo a lasciare che sia la polizia ad occuparsene, ma Deacon è deciso a scoprire la verità e ottenere giustizia per i due uomini.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Ridge, Steffy e Brooke si preparano a partire per Montecarlo per un lancio in grande stile della nuova collezione. Zende in azienda è impegnato a mettere a punto gli ultimi contenuti promozionali, mentre Hope non può fare a meno di pensare che questo viaggio potrebbe rappresentare – per sua madre e Forrester – una tappa romantica della loro storia, se solo Steffy non fosse presente!

Allo stesso tempo anche la figlia di Ridge avrebbe preferito che Brooke non si unisse a loro: il desiderio di trascorrere un po’ di tempo da sola con il padre e la sensazione di rappresentare il terzo incomodo le fanno desiderare che un contrattempo possa impedire alla Logan di partire. Il contrattempo arriva davvero, ma rischia di lasciare lei a terra: una volta arrivata in aeroporto, Steffy si accorge di aver dimenticato il suo pasaporto in ufficio.