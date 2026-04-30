Ci avviciniamo a grandi passi alla Finale. Siamo, infatti, già alla settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Cosa accadrà viste le anticipazioni per la puntata di sabato 2 maggio 2026 in onda su Canale 5? Ecco tutti gli spoiler siamo un grado di fornirvi, dopo la registrazione odierna, su: sfide, giudizi dei giudici presenti, liti e ballottaggi. Scopriamo insieme tutte le news.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: ospiti

La curiosità sugli ospiti della settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è stata soddisfatta anche questa settimana dagli annunci comparsi sui social ufficiali del talent dell’ammiraglia Mediaset e dal comunicato stampa diffuso nel pomeriggio. In studio vedremo:

Giudici: Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio. A questo trio si aggiunge il giudice speciale: Cristiano Malgioglio

Ospite con ruolo Speciale: Alessandro Cattelan

Ospiti musicali: Gaia vincitrice della 19° edizione che si esibisce con il nuovo singolo Bossa Nostra (in uscita venerdì 1° maggio per Columbia Records/Sony Music Italy) e

Sarah Toscano vincitrice della 23° edizione che si esibisce con “Atlantide” colonna sonora del film “Non abbiam bisogno di parole” che la vede protagonista e con un magnifico medley dei brani “Met Gala”, “Amarcord” e “Sexy Magica” (Warner Music Italy).

Ospiti vari: Marco Bocci e Giulia Michelini

Ospite comico: Carlo Amleto

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni

++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO a registrazione terminata +++

Le squadre del Serale: chi è rimasto?

Ad oggi, dopo le eliminazioni avvenute nelle puntate precedenti del Serale di Amici 25 nelle squadre vi sono:

Zerbi-Cele : Elena e Riccardo per il canto ed Emiliano e Nicola per il ballo.

: Elena e Riccardo per il canto ed Emiliano e Nicola per il ballo. Emanuel Lo e Anna Pettinelli : Gard per il canto e Alessio per il ballo.

: Gard per il canto e Alessio per il ballo. Peparini e Cuccarini: Angie e Lorenzo per il canto.

Serale Amici 25: le sfide della prima manche

Cosa è accaduto nella prima manche? A sfidarsi sono stati:

Alla fine di questa manche al ballottaggio sono andati:

La seconda manche

Quali sono state le sfide della seconda?

Al ballottaggio:

Terza manche

Come si è svolta la terza manche?

Password con Alessandro Cattelan

Ballottaggio ed eliminazione

Chi è finito al ballottaggio e a rischio eliminazione?

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO a registrazione terminata +++