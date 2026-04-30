Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 4 all’8 maggio? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame all’8 maggio

Proprio quando la relazione tra Haziran e Poyraz sembra aver trovato un giusto equilibrio, nuovi ostacoli la mettono a rischio. Mentre la coppia cerca di ricucire il passato, Latif e Zeynep si preparano a vivere il loro giorno più bello.

I preparativi per le nozze coinvolgono tutti gli abitanti dell’isola e sembrano portare un clima più disteso, dopo intere giornate turbolente.

Nuovo inizio per Poyraz e Haziran nelle prossime puntate Be my sunshine?

Proprio approfittando del clima sereno, Haziran tenta ancora una volta di convincere Poyraz che la miglior cosa da fare è lasciarsi il passato alle spalle e riprendere il cammino uno accanto all’altra.

La giovane vuole riuscire a dimostrare al compagno che è ancora possibile un futuro per loro, e lui – che non può ignorare ciò che prova – appare più accondiscendente a cedere.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

Melisa – seguendo i consigli di Gorkem – prova a mostrarsi molto più determinata. Il nuovo atteggiamento della ragazza lascia Poyraz e Alper senza parole.

Arriva il giorno delle nozze tra Latif e Zeynep e tutto sembra procedere alla grande, almeno fino a uando un ritorno inaspettato turba gli animi. Batu arriva sull’isola, e la sua apparizione riapre le antiche ferite che Haziran e Poyraz cercavano di rimarginare.

Non solo Batu sembra poco intenzionato ad andarsene di nuovo, ma si mostra anche gentile con tutti: un atteggiamento che però insospettisce Poyraz.

Idil si rende conto che i suoi sogni su Poyraz non potranno mai realizzarsi, e sembra prepararsi a voltare pagina. In realtà la giovane donna ha un piano in mente, e dopo aver falsificato i risultati di alcune analisi si finge malata, sperando di ottenere da Poyraz il giusto conforto. Nel frattempo però, il giovane vive un’esperienza che lo riporta al passato: dopo una notte in spiaggia con Haziran, deve recarsi a consegnare dell’olio a una coppia. Lei si offre di accompagnarlo, e i due vivono una quotidianità che da tempo non li vedeva più protagonisti. Rimane però l’incertezza sul “pericolo Idil“: Poyraz non le nega il suo aiuto, e la vicinanza tra i due potrebbe scatenare nuovi fraintendimenti con Haziran.

Cosa accadrà adesso? Per scoprire qualcosa di più dovremmo attendere qualche altro giorno, quando gli spoiler turchi ci forniranno altre news su questa avvincente dizi turca firmata Mediaset Infinity.