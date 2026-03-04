Il serial turco La forza di una donna (Kadın) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 7 al 13 marzo la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 13 marzo

Bahar sta lavorando per organizzare la cena ordinata da Cem e promette a sé stessa che questa sarà l’ultima volta. Quando tutto è pronto, la protagonista e Ceyda si trovano a vivere un’esperienza davvero traumatica: le due si trovano al centro di una retata della polizia, e riescono a sfuggire riparandosi al piano superiore e introducendosi in casa della signora Calibe, che le fa passare come sue parenti.

La minaccia di Cem nelle prossime puntate La forza di una donna

Nella fuga concitata però, le due donne dimenticano le pentole e – mentre rientrano – si rendono conto di essere inconsapevolmente finite in un giro di spaccio. Non appena Cem scopre che la consegna non è andata a buon fine, ordina a Bersan di recuperare al più presto – in un modo o nell’altro – le pentole. L’uomo minaccia gravi conseguenze per tutte loro.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Fazilet si lascia andare alle sue fantasie e immagina di poter tornare a scrivere. Tutto questo finisce per distrarla continuamente, e la cosa non sfugge a Raif che comincia ad avere qualche sospetto. Intanto Kismet rivela a Emre di avere veramente un figlio, e lui decide di recarsi a casa di Ceyda per avere qualche chiarimento.

Sirin prova ad avvicinarsi ad Arif, mentre Ceuda, Bahar e Bersan sono in preda al panico e non sanno più che fare. Le tre temono la reazione di Cem quando scoprirà che le pentole si sono bruciate.

Come se tutto questo non bastasse, Bahar deve affrontare anche un altro problema: Nisan e Doruk sono finiti nel mirino della madre di una loro compagnia di scuola e i figli della protagonista diventano bersaglio delle sue accuse.