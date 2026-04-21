Tutto pronto per una nuova puntata di “Belve 2026“, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scopriamo tutti gli ospiti di stasera, martedì 21 aprile 2026.

Belve 2026, gli ospiti di stasera: martedì 21 aprile

Stasera, martedì 21 aprile 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata della nuova stagione di “Belve 2026“, in prima serata su Rai2. Francesca Fagnani torna con nuove interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca pronti, ogni settimana, a raccontarsi senza filtri per svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine nota al grande pubblico.

Ospiti di stasera, 21 aprile 2026 di Belve: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e il rapper Shiva. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. Ricordiamo che il programma è visibile in prime time su Rai2, ma anche on demand su Raiplay e Disney+.

Brigitte Nielsen a Belve 2026: “Sylvester Stallone era molto cattivo e ossessivo”

Tra le interviste più attese della puntata di stasera di Belve 2026 c’è sicuramente quella di Brigitte Nielsen. La ex attrice e modella danese si è raccontata senza filtri dal matrimonio fallito con Sylvester Stallone alla dipendenza dall’alcol fino ad un piccolo “incidente” con Madonna. Brigitte Nielsen, icona indiscussa degli anni ’80, si è soffermata sulla vita privata parlando della fine del matrimonio con Sylvester Stallone; un divorzio siglato con tanto di contratto di riservatezza. “Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto” – ha ironizzato la Nielsen che ripercorrendo il giorno del suo matrimonio ha confessato alla Fagnani – “qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene“.

Dopo la fine del matrimonio con Sylvester Stallone la carriera dell’attrice è finita: “mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse“. Spazio poi alla dipendenza dall’alcol nata in un momento molto complicato della sua vita da cui si è salvata perchè alla ricerca di pace. Infine la lite con Madonna: “continuava a pestarmi i piedi. L’ho guardata, questa miniatura di Madonna, e le ho dato una spinta“.

Questo e tanto altro nella nuova puntata di Belve 2026 in onda il martedì in prima serata su Rai2.