Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 21 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Marco dividono ancora lo studio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over e da Elisabetta. La dama è ancora innamorata di Sebastiano? Una nuova delusione per la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 21 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++