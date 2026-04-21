The Floor continua la sua corsa positiva nel prime time di Rai 2 e, puntata dopo puntata, consolida la propria presenza nel lunedì sera televisivo. Nella serata di lunedì 20 aprile, il game show ha infatti raccolto il 5,5% di share (827.000 telespettatori), firmando il risultato migliore di questa stagione e mettendo a segno una crescita di 1.6 punti rispetto a lunedì scorso. Un dato significativo, che consente al programma di superare anche GialappaShow su TV8, fermo al 5.4%.

Si tratta di un segnale importante per Rai 2, ma anche per il genere stesso dei game show in prima serata. In una televisione sempre più frammentata, dove l’offerta si moltiplica e il pubblico si distribuisce su più canali e piattaforme, The Floor riesce a ritagliarsi uno spazio ben definito. Il programma si conferma infatti come un prodotto riconoscibile, immediato e capace di creare un appuntamento fisso con gli spettatori.

Perché The Floor sta funzionando in prima serata e gli Ascolti tv lo confermano

A rendere efficace The Floor è soprattutto la sua formula. Il format, ideato da John de Mol e distribuito da Talpa Studios, riporta al centro della scena televisiva il grande gioco collettivo, puntando su una dinamica semplice ma estremamente coinvolgente. Sul grande campo di gioco si muovono 100 concorrenti, ciascuno chiamato a difendere la propria posizione e a sfidare gli avversari in categorie sempre diverse, in un susseguirsi di duelli che mantiene alta la tensione per tutta la durata della puntata.

Il ritmo serrato, la chiarezza delle regole e la componente competitiva rendono il programma facilmente fruibile, ma mai banale. The Floor riesce infatti a combinare spettacolo e immediatezza, mantenendo viva la partecipazione del pubblico da casa. A questo si aggiunge la conduzione di Paola Perego e Gabriele Vagnato, una coppia televisiva inedita ma ben bilanciata, capace di alternare leggerezza, ironia e controllo del gioco.

Una formula chiara e un montepremi che tiene alta la tensione

Nel terzo appuntamento stagionale, il pubblico ha seguito con attenzione le sfide tra i concorrenti, impegnati in un percorso che elimina progressivamente i partecipanti fino a lasciare spazio ai due finalisti. In palio, per ogni puntata, c’è un premio da 10.000 euro, mentre il gran finale di stagione promette una posta ancora più alta, con un montepremi complessivo da 100.000 euro assegnato al vincitore assoluto.

È proprio questa struttura narrativa lineare a rappresentare uno dei punti di forza del programma. Ogni puntata offre una progressione chiara, facilmente leggibile anche da chi si avvicina al format per la prima volta, ma allo stesso tempo abbastanza solida da fidelizzare gli spettatori abituali. The Floor costruisce così una tensione crescente, accompagnando il pubblico verso il finale senza dispersioni.

The Floor si conferma tra le sorprese televisive della stagione

Il risultato ottenuto lunedì 20 aprile certifica dunque la buona salute del programma, che si candida a essere una delle sorprese più interessanti della stagione televisiva. Il dato del 5.5% di share, oltre a rappresentare il miglior ascolto stagionale, conferma che The Floor ha trovato una propria identità precisa e un pubblico disposto a premiarne la proposta.