Stop a “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti e Samira Lui nella giornata di oggi, martedì 21 aprile 2026. Come mai il seguitissimo quiz show non va in onda?
Perchè “La Ruota della Fortuna” non va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026?
Cambia il palinsesto di Canale 5 nella giornata di oggi, martedì 21 aprile 2026, con uno stop alla messa in onda della puntata de “La Ruota della Fortuna“. Proprio così “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti e Samira Lui oggi, martedì 21 aprile 2026, non va in onda nel consueto appuntamento dell’access prime time di Canale 5. Perchè? Semplice il programma più longevo della storia della tv lascia spazio alla diretta della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2026 con la partita di calcio Inter-Como.
Una scelta obbligata, quella dei vertici Mediaset, visto che la partita di semifinale di Coppa Italia andrà in onda in chiaro dalle 20.40 in prime time su Canale 5. Si tratta di una pausa temporanea considerando il grandissimo successo di ascolti del programma che da luglio scorso fa compagnia a milioni di telespettatori. Gerry Scotti insieme a Samira Lui si fermano quindi per una sola puntata, visto che il ritorno del programma dell’access prime time di Canale 5 è già fissato per mercoledì 22 aprile 2026 con una nuova avvincente puntata.
Canale 5 cambia palinsesto: salta anche il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi
Lo slittamento e il cambiamento del palinsesto di Canale 5 per la messa in onda della semifinale Inter-Como di Coppa Italia 2026 coinvolge anche altri programmi della rete tra cui il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Salta difatti anche l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi che cede la prima serata alla partita di Coppa Italia. Attenzione: il reality show slitta a mercoledì 22 aprile 2026 con una puntata che si preannuncia imperdibile con il verdetto del televoto e un nuovo concorrente vip costretto ad abbandonare definitivamente il gioco.