Ecco dove vedere in streaming la replica della puntata di oggi, 11 settembre 2019 di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha esordito, ancora una volta, ringraziando il suo pubblico per gli ottimi ascolti. In fin dei conti per il secondo giorno consecutivi ha battuto la concorrenza. Successivamente la conduttrice si è occupata di cronaca nera, e di truffe amorose.

Nello spazio dedicato ai gossip, invece, sono approdati in studio diversi influencer per parlare del loro rapporto con i social. Giovanni Ciacci, ex protagonista di Detto Fatto, su Rai 2, ha insultato tutti chiedendo di condividere post degni di nota pensando anche ai messaggi da veicolare. Flavia Vento ha parlato del bacio con Leonardo di Caprio mentre Valentina Vignali delle sue varie ‘pazzie’. Per concludere Barbara d’Urso si è concentrata infine sulla fine della relazione fra due ex componenti del GF16 ovvero Kiko Nalli e la bella professoressa.