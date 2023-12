Se la programmazione Rai e Mediaset subirà delle modifiche durante le feste di Natale, Myrta Merlino sarà regolarmente in onda con il suo Pomeriggio 5. Vediamo insieme quando vedere la trasmissione (che subirà uno stop solo per tre giorni) e quali saranno i temi toccati.

Pomeriggio 5 in onda durante le Feste di Natale 2023, spazio alle storie di rinascita

Pomeriggio 5 non si ferma durante le Feste Natalizie. Troveremo Myrta Merlino presentare la trasmissione al consueto orario pomeridiano, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Le uniche giornate in cui non andrà in onda saranno a Natale, il 25 dicembre; a Santo Stefano il 26; e lunedì 1° gennaio 2024. Durante gli altri giorni festivi, la conduttrice ci farà compagnia con uno studio addobbato per le feste. Si tratta di una novità assoluta in casa Mediaset dato che durante il periodo natalizio si fermano tutti gli storici programmi, da ‘Uomini e Donne’ ad ‘Amici’.

Dalle pagine di ‘Tv, sorrisi e canzoni’, Myrta Merlino ha svelato che in questi giorni cambieranno anche i temi toccati all’interno di Pomeriggio 5. Lei starà vicino a chi si trova da solo a casa durante le feste e racconterà le tradizioni del nostro Paese:

“Riscopriremo le tradizioni di regioni, borghi e grandi città. A partire dalla mia Napoli, con collegamenti da San Gregorio Armeno, la via dei presepi. Da napoletana, io amo moltissimo il presepe: è un pezzo della mia infanzia”.

Lo studio addobbato per le feste

Myrta Merlino è alla guida di Pomeriggio 5 da settembre. In studio, come stiamo vedendo dal 18 dicembre, si respira l’aria natalizia con dei maxischermi in cui sono mostrati alcuni paesaggi italiani:

“Ci sarà il Duomo di Milano, il Colosseo di Roma, Piazza del Plebiscito a Napoli ma innevati, come nelle classiche palle piene di fiocchi di neve“.

Poi c’è l’albero disegnato appositamente per la trasmissione e alcune stelle di Natale. Non manca la scritta in sovimpressione di Mediaset con gli auguri per tutti i telespettatori.