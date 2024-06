Simona Branchetti conduce Pomeriggio Cinque Estate: da quando in tv

Pomeriggio Cinque non si ferma e arriva una versione per l’estate condotta da Simona Branchetti. Un importante investimento in casa Mediaset che vuole mantenere accesi i riflettori sull’informazione quotidiana e i casi di cronaca. Vediamo insieme da quando andrà in onda.

Pomeriggio Cinque Estate 2024, conduce Simona Branchetti

Sarà Simona Branchetti a prendere il posto di Myrta Merlino nella versione estiva di ‘Pomeriggio 5’. Come spiegato dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa, si tratta di una grande novità per Mediaset che non spegne i riflettori della trasmissione e che quindi non va in vacanza. L’ultima puntata di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino è in programma per il 14 giugno mentre dal 17 giugno e fino a settembre, vedremo in onda su Canale 5, Pomeriggio Cinque Estate. Un appuntamento giornaliero, dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 18.45, dallo studio 15 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Simona Branchetti è una giornalista nata a Meldola nel 1976. Nella sua carriera ha lavorato a Skytg24 per poi approdare al Tg5, assunta nella redazione romana del telegiornale. Dal 2021 al 2023 è stata la conduttrice di Morning News e ora arriva questa nuova esperienza professionale per lei. Ma non è l’unica novità introdotta da casa Mediaset: “Zona bianca” resterà tutta l’estate e continuerà “Stasera Italia” il sabato e la domenica con Sabina Scampini. “Quarta Repubblica” invece continuerà fino al 22 luglio, “È sempre Cartabianca” fino al 2 luglio, “Fuori dal coro” fino al 19 giugno e “Dritto e rovescio” fino al 18 luglio. Tutte trasmissioni che terranno compagnia agli italiani in questi caldi mesi estivi.

Mattino 5 News Estate a Dario Maltese

Dopo il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, il giornalista del Tg5 Dario Maltese sarà al timone di Mattino 5 news Estate, versione estiva del programma condotto da Federica Panicucci. Andrà in onda dal 28 giugno 2024 la mattina su Canale 5. Un’altra novità è che ci sarà anche un access di Rete 4, affidato a una coppia inedita: Roberto Poletti e Francesca Barra.