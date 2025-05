E’ calato il sipario sulla seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il 12 maggio 2025 con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 7 maggio dall’Isola dei Famosi 2025?

L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. Durante la seconda puntata spazio al verdetto del televoto con il primo concorrente eliminato. Nella sfida al televoto c’erano Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi, Carly e Leonardo Tano. Alla fine il pubblico da casa ha deciso di non salvare Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi che è costretto a lasciare definitivamente la Palapa. La puntata poi entra nel vivo con Antonella Mosetti che ha vissuto una settimana di grande difficoltà, visto che complice la fama la showgirl è entrata in crisi. In particolare la recente morte del padre è riaffiorata facendola crollare al punto da voler abbandonare il programma. Durante la diretta Veronica Gentili con il supporto di Simona Ventura fa parlare Antonella Mosetti con il fratello e la figlia Asia cercando di incoraggiarla e restare in gioco.

Spazio poi a Leonardo e Antonio che dopo pochi giorni hanno deciso di abbandonare l’Isola per poi cambiare idea e rientrare in gioco grazie allo spirito magnanimo dell’Isola. E ancora: l’accendino gate dopo che il gruppo dei giovani naufraghi ha accesso illegalmente il fuoco in spiaggia con l’ausilio di un accendino. Veronica Gentile comunica un provvedimento da parte della produzione: i giovani non hanno la possibilità di partecipare alla prova ricompensa per vincere il fuoco. Sul finale in Palapa l’ingresso dei naufraghi dall’isola di Montecristo che entrano definitivamente in gioco.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 12 maggio

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze suddivisi nei gruppi dei Senatori e dei Giovani. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda lunedì 12 maggio 2025.

Il nominato dal gruppo dei Senatori è: Patrizia Rossetti ;

; Il nominato dal gruppo Giovani è: Carly ;

; La nomination del Leader dei Senatori Omar Fantini è: Antonella Mosetti .

. La nomination del Leader dei Giovani Nunzio è Leonardo.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra chi vuoi salvare tra Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Leonardo e Carly? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di mercoledì 21 maggio 2025.

