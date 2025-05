Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 13 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La posizione dells Luna vi darà maggiore forza e maggiore impeto a patto che non assecondiate eccessivamente i vsostri impulsi e i vosti istinti. Vi trovate in una condizione di grande forza anche se dovete evitate gli attacchi di gelosia in amore. E’ un cielo che vi aiuta soprattutto negli affari. Ci sarà anche una questione burocratica o legale da risolvere e che potrebbe anche richiedere l’intervento di una persona esperta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il nuovo transito di mecurio porterà nella vostra vita una bella ventata di energia, esaltando anche il vostro talento. Questa nuova situazione astrologica vi porta ad introdurre stravolgimenti nella vostra vita. Qualcuno ha già cambiato incarico o ha detto addio ad una esperienza lavorativa per fare qualcosa di nuovo e di stimolante. Se ci sono delle persone che si sono abituate alla vostra presenza e pensano che voi non cambierete mai o non ve ne andrete mai, ben presto si accorgeranno che le cose non stanno proprio così. Non siete più disposti a fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tutti coloro che per lungo tempo sono rimasti soli, adesso dovrebbero cercare di darsi una mossa e di rimettersi in gioco mettendo da parte le delusioni del passato. Dovrete approfittare di un rinnovato dialogo in famiglia per manifestare il vostro punto di vista o i vostri disagi, senza filtri e senza timori. Se c’è una situazione che non vi sta più bene. in questo momento dovrete cercare di rendere chiaro il vostro modo di pensare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo momento della vostra vita sarebbe opportuno privilegiare il lavoro su tutto il resto. Potrebbero arrivare delle proposte da valutare con grande attenzione. In amore ci sono ancora dei contrasti soprattutto se avete un partner che negli ultimi tempi non ve l’ha raccontata giusta. Anche se vivete una relazione interessante o avete fatto programmi a lunga scadenza col partner, adesso potreste avere qualche ripensamento. Attenzione ai tradimenti!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa Luna attiva porta una bella ventata di energia e di determinazione soprattutto nella seconda parte della giornata. Il pianeta mercurio ha assunto una posizione critica e quindi potrebbe portare scontri e tensioni con colleghi o superiori proprio per il fatto che siete convinti di ciò che fate e non siete più disposti ad accettare passivamente il punto di vista degli altri. In amore, soprattutto se avete la persona giusta al vostro fianco, potreste vivere dei momenti molto passionali.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Forse in questi giorni avete atteso una risposta che non è arrivata e questo vi ha resi un po’ tesi e nervosi. Le prossime 48 ore saranno vessate da una Luna contraria che potrebbe portare poca chiarezza nella vostra vita. Si tratta però di una fase transitoria che già da giovedì prossimo si risolverà positivamente. Le scelte degli ultimi mesi sono state pesanti da affrontare. La cosa buona del vostro cielo è che dal punto di vista sentimentale state vivendo la vostra relazione con più trasporto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le prossime giornate porteranno una ventata di successi a livello professionale che vi aiuterà anche ad avere maggiore stima per voi stessi. C’è ancora la protezione di Giove da sfruttare appieno soprattutto dal punto di vista economico. L’amore rimane il vostro tallone d’Achille. Le coppie che hanno vissuto una crisi dovrebbero cercare di regolarsi bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento per voi è facile innervosirvi e perdere il lume della ragione anche perchè avete qualche opposizione astrale che non vi permette di affrontare le divergenze nella maniera giusta. Secondo l’Oroscopo del giorno, alcune provocazioni che provengono dal mondo esterno saranno complicate da domare, ma questo non deve scoraggiarvi anche perchè si tratta di una situazione transitoria.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il fatto di avere la Luna dalla vostra parte porterà bei vantaggi, ad esempio dei successi a livello professionale. Se state credendo fermamente in una idea o in progetto, questo è il momento giusto per schiacciare il piede sull’acceleratore. Se c’è una questione da chiarire è arrivato il momento di fissare un appuntamento con il vostro punto di riferimento per venirne a capo in modo definitivo. E’ importante capire cosa fare nella seconda parte dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Queste stelle vi daranno una visione della vita decisamente più rasserenante rispetto a qualche giorno fa. Dal punto di vista lavorativo c’è ancora qualche bega da risolvere. Da giugno ci saranno delle situazioni da puntualizzare e da chiarire soprattutto con colleghi o collaboratori. Alcune situazioni che sembravano assodate saranno superate dagli eventi e vi indurranno a dover stravolgere tutto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con la Luna favorevole il vostro desiderio di libertà e di affrancamento da persone che vi opprimono sarà ancora maggiore. Le stelle portano la necessità di dover valutare i rischi finanziari di un progetto di vita o lavorativo. Anche chi intende sposarsi dovrà cercare di capire se sta facendo la scelta giusta non solo dal punto di vista sentimentale ma anche sul lato economico. Chi è già sposato dovrà evitare di sprecare denaro ed energie. Chi non valuta al meglio il vostro lavoro rischia di essere messo in disparte.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le stelle vi invitano ad evitare conflitti e ad essere più tolleranti. Secondo l’Oroscopo del giorno occorre sfruttare a dovere questa giornata attiva anche se la Luna contraria potrebbe indurvi a rimettere in discussione un accordo. Avrete voglia di dire tante cose e non rimarrete in silenzio soprattutto davanti a persone che non ve la raccontano giusta. In amore invece sarebbe meglio rinviare al weekend ogni chiarimento.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.