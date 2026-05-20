La finale del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5 è giunto all’epilogo con la proclamazione della vincitrice. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 19 maggio 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 18a puntata di martedì 19 maggio

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 19 maggio 2026 inizia con una sigla speciale che coinvolge la conduttrice Ilary Blasi e tutti i concorrenti vips. Per la finale una coreografia ad hoc condivisa dai concorrenti finalisti nella casa, mentre dallo studio Ilary Blasi si scatena con i ballerini e i concorrenti eliminati. Poco dopo si entra subito nel vivo con il “triangolo” nato nella casa tra Lucia, Renato e Raul. Un commento di Raul ha scatenato la gelosia di Renato in un crescendo che è scoppiato in una lite molto accesa che ha diviso gli animi all’interno della casa.

Si prosegue con il primo verdetto del televoto e con una serie di sorprese ai finalisti. La prima a ricevere una sorpresa è Alessandra Mussolini che riabbraccia dopo mesi la sorella Elisabetta. Poi è la volta di Raul che riceve la visita della mamma e poi del padre e del fratello, mentre Adriana Volpe incontra la figlia Giselle. Non mancano le sorprese per gli altri finalisti: Lucia riabbraccia la sorella Antonia, per Raimondo Todaro arriva la figlia e i ragazzi della scuola di ballo. Infine Antonella Elia incontra nella casa l’ex compagno Pietro Delle Piante. Non mancano sorprese anche in studio per Ilary Blasi che riceve un video messaggio da parte di Joshua, il compagno di Cesara Buonamici.

Chi è stato eliminato ieri sera – 19 maggio – dal Grande Fratello Vip 2026? Televoto flash e classifica

Durante la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico era chiamato decidere il nome del sesto concorrente finalista di questa edizione. Chi vuoi in finale tra Renato e Raimondo? Il pubblico da casa ha deciso di premiare Raimondo che diventa il sesto finalista, mentre Renato è stato definitamente eliminato.

Ma non finisce qui, visto che durante la finale Grande Fratello Vip 2026 ci sono stati anche diversi televoti flash tra i vari finalisti. Nel primo televoto flash a tre con protagonisti Adriana Volpe, Raul e Alessandra Mussolini è stato eliminato Raul. Nel secondo televoto flash tra Lucia, Antonella Elia e Raimondo Todaro, il pubblico ha eliminato Lucia. Si prosegue con un televoto flash a 4 tra Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Il pubblico ha eliminato Adriana Volpe. Infine l’ultimo televoto ha visto trionfare Alessandra Mussolini con il 55,95% dei voti seguita da Antonella Elia con il 44,05% e terzo classificato Raimondo Todaro.