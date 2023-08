A settembre il pomeriggio di Canale 5 accoglierà il nuovo contenitore con al timone la giornalista Myrta Merlino. Una svolta epocale rispetto ai quindici anni di “Pomeriggio 5” condotti Barbara D’Urso. La nuova era del pomeriggio di Canale 5 voluta da Pier Silvio Berlusconi, a quanto pare stando alle ultime anticipazioni, cambierà radicalmente toni, temi e volti. Ma andiamo a vedere quando inizierà il nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino.

Pomeriggio 5: quando inizia il nuovo programma di Myrta Merlino su Canale 5

Il nuovo Pomeriggio 5 con alla guida Myrta Merlino prenderà il via tra meno di un mese, per essere più precisi, la nuova era di Pomeriggio 5 inizierà lunedì 4 settembre 2023, quando la nuova conduttrice della fascia pomeridiana di Canale 5 aprirà ufficialmente i battenti inaugurando la nuova stagione televisiva con un inedito contenitore rispetto al passato. La fascia oraria dovrebbe essere quella tradizionalmente occupata da “Pomeriggio 5”.

I temi e gli argomenti del nuovo Pomeriggio 5

Come anticipato dalla conduttrice Myrta Merlino, nel suo programma in onda da Lunedì 4 settembre 2023 su Canale 5 ci sarà meno spazio per il gossip e un maggiore spazio per l’approfondimento. Anche la politica avrà il suo momento all’interno della scaletta quotidiana, nonostante sia un tema non facile da trattare soprattutto in quella determinata fascia oraria.

Il gossip non sarà bandito del tutto dalla scaletta, ma sarà trattato in maniera differente rispetto alle precedenti edizioni condotte da Barbara D’Urso. Su questo tema però, non si conoscono ancora i dettagli.

Myrta Merlino e la sfida con Alberto Matano

L’appuntamento con il nuovo programma del pomeriggio di Canale 5 condotto da Myrta Merlino è fissato quindi per il 4 settembre. Quello della Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5 è uno dei debutti televisivi più attesi della televisione italiana. Il vero giudice che decreterà il successo del nuovo programma del pomeriggio di Canale 5 e della sua conduttrice Myrta Merlino sulla rete ammiraglia del gruppo televisivo Mediaset sarà soltanto il pubblico da casa. Che dovrà decidere anche in base al confronto con l’altro programma “La Vita in Diretta” in onda sulla rete concorrente Rai1, condotto da Alberto Matano.