Francesca Fialdini torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata de “Le Ragazze“, il programma che racconta storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. Ecco le anticipazioni e le protagoniste della puntata di stasera, sabato 27 aprile 2024.

Le Ragazze, le protagoniste della puntata di sabato 27 aprile 2024

Sabato 27 aprile 2024 dalle ore 21.45 appuntamento in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata de “Le Ragazze“, il programma che racconta le storie di alcune donne che con la loro vita hanno segnato il corso della storia. Racconti personali che presentano sullo sfondo la storia del Paese e ogni singolo racconto è arricchito dall’archivio privato delle protagoniste e dai preziosi materiali delle Teche Rai. L’edizione 2024 è condotta da Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice televisiva attualmente al time anche del programma “Da noi… a ruota libera”.

Al centro della puntata di stasera, sabato 27 aprile 2024, la storia di Franca Re Dionigi. Classe 1929, Franca a soli 10 anni inizia a lavorare nel negozio di lampadine gestito dai genitori in Corso Garibaldi a Milano. Sono anni segnati dalla guerra, ma anche dall’assenza del padre. La giovane Franca è molto legata alla mamma e alla sorella Marisa con cui eredita la gestione del negozio di famiglia, uno dei pochi ad essere sopravvissuto nella Milano da bere. A distanza di anni Franca non ha mai smesso di lavorare nonostante l’età, ben 92 primavere, e un problema di salute. Franca ha perso progressivamente la vista e da un anno è completamente cieca, ma questa condizione non ha scalfito la sua inesauribile vitalità. Tutte le mattine, infatti, apre il negozio e vende materiale elettrico ai suoi affezionati clienti.

Le Ragazze, le storie di Ottavia Piccolo e Rosella Orlandi

Spazio poi alla storia di Ottavia Piccolo, attrice di cinema e teatro che può vantare una carriera di tutto rispetto visto che in passato ha lavorato con mostri sacri del cinema italiano. Tra questi: i registi Strehler, Ronconi, Bolognini, Tessari e Avati, ma anche attori del calibro di Alain Delon, Vittorio Gassman, Vittorio De Sica, Massimo Ranieri, Adriano Celentano e Paolo Villaggio. Attrice di grande talento, Ottavia ha vinto tantissimi premi tra cui: migliore attrice femminile al Festival di Cannes, ha vinto un Nastro d’Argento, un David Speciale e un Globo d’oro come miglior attrice rivelazione. Tra le protagoniste di puntata anche Rosella Orlandi, prima e ultima pescatrice del Lago di Garda.

Da segnalare le storie di due ragazze degli anni ’70: Tiziana Luxardo, una fotografa erede della dinastia dei Luxardo, e Luigia Vecchiet, in arte Luisa Sax, che fonda il primo gruppo Punk Rock Italiano di sole donne, le Clito, entrate nella storia per aver detto “no” al grande Federico Fellini, che le aveva scelte per “La Città delle Donne”. Infine Francesca Fialdini incontrerà anche lo scrittore e sceneggiatore Giancarlo De Cataldo.