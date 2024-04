Ci attende un altro Sabato sera all’insegna della risata su Rete 4, dove il 27 Aprile, a partire dalle 21.25 circa, andrà in onda Don Camillo Monsignore… ma non troppo, quarto capitolo della saga comica che vede contrapposti, sebbene più in apparenza che in sostanza, il simpatico prete di campagna Don Camillo e il ruvido politico comunista Peppone. La critica ha giudicato la pellicola meno efficace delle precedenti, ma gli interpreti principali, Fernandel e Gino Cervi, per talento e simpatia, valgono già di per sé l’intero film. Di seguito vi sveliamo le curiosità più interessanti da conoscere su Don Camillo Monsignore ma non troppo.

Don Camillo Monsignore… ma non troppo: la trama in breve e il cast

Don Camillo, ormai diventato Monsignore, e lo storico rivale Peppone, eletto senatore della Repubblica, si incontrano a Roma. Entrambi sentono la nostalgia per il piccolo borgo dal quale provengono e il destino fa in modo di aiutarli. Dopo varie peripezie infatti, i due fanno ritorno nel paese di origine, dove devono calmare gli animi dei contrapposti cattolici e comunisti.

Accompagnano Fernandel e Gino Cervi in questo nuovo capitolo del celeberrimo franchise, fra gli altri, Leda Gloria, Gina Rovere, Saro Urzì, Valeria Ciangottini, Marco Tilli, Andrea Checchi, Emma Gramatica, Karl Zoff, Ruggero De Daninos, Carlo Taranto, Armando Bandini, Giuseppe Porelli, Andrea Scotti, Giulio Girola e Renzo Ricci.

Le curiosità da conoscere sul film

Don Camillo Monsignore… ma non troppo è un film di genere commedia/comico del 1961 diretto da Carmine Gallone. Le curiosità principali da sapere le trovate di seguito: