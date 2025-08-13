Ascolti tv di martedì 12 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tramite amicizia” contro “Belle & Sebastien – L’avventura continua“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 12 agosto 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Tramite amicizia, il film del 2023, diretto ed interpretato da Alessandro Siani ha strappato un sorriso a 1.333.000 spettatori pari al 11% di share.

Su Rai 2: Ma…diamoci del tour! In Europa, il one man show di Enrico Brignano ha divertito 560.000 spettatori pari al 4.3% di audience.

Rai 3: Il barbiere di Siviglia, la celeberrima opera di Gioachino Rossini ha interessato 304.000 spettatori con il 2.6% di auditel.

Rete 4: Delitti ai Caraibi, i nuovi episodi della serie francese hanno coinvolto 653.000 telespettatori pari ad uno share del 5.5%.

Canale 5: Belle & Sebastien – L’avventura continua, il film del 2015, diretto da Christian Duguay, ha fatto compagnia a 1.821.000 spettatori con uno share del 15%.

Italia 1: Yoga Radio Estate 2025, l’evento musicale dell’estate di Radio Bruno con Rebecca Staffelli e Stefano Corti ha intrattenuto 923.000 spettatori con il 9.4% di share.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 639.000 spettatori con 5.1%.

Tv8: Cani sciolti, il film del 2013 diretto da Baltasar Kormákur con Denzel Washington e Mark Wahlberg ha tenuto col fiato sospeso 453.000 spettatori con il 3.7% di share.

Nove: Ghostbusters, il film cult del 1984 diretto e prodotto da Ivan Reitman ha appassionato 353.000 spettatori (pari al 2.9% di audience).

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 agosto 2025

RAI 1

