Tutto pronto per il Tim Summer Hits 2024, il grande show musicale dell’estate che è stato promosso quest’anno, per la terza stagione, in prima serata su Rai 1. L’evento musicale per le prime due stagioni è andato in onda su Rai 2, la grande novità di questa edizione invece è che il programma musicale dell’estate andrà in onda sulla prima rete della tv di Stato. Ma non è soltanto questa la grande novità di quest’anno: altra novità riguarda infatti la conduzione e in particolare l’arrivo di un nuovo conduttore al fianco della padrona di casa Andrea Delogu.

Tim Summer Hits 2024: Andrea Delogu e Carlo Conti conduttori – Quando in tv?

Al Tim Summer Hits 2024, Andrea Delogu sarà affiancata nella conduzione dell’evento da un veterano volto televisivo della prima rete della tv pubblica. Sul placo dell’evento musicale dell’estate ci sarà infatti Carlo Conti. L’appuntamento con il Tim Summer Hits 2024 sarà per il 3, 7, 17 e 24 luglio, dove si ballerà e si canterà la musica dell’estate.

I rumors delle ultime settimane

Sono tanti i nomi che in questi giorni si sono avvicendati sui maggiori siti web e testate. Dai grandi ritorni come quello di Stefano De Martino e Nek, fino agli ultimi rumors che vedevano l’arrivo e debutto del co-protagonista della serie regina degli ascolti tv “Doc- Nelle tue mani” Pierpaolo Spollon.

Il FqMagazine, in anteprima, ha invece annunciato che sarà proprio l’amatissimo volto di Rai Uno a salire in veste di conduttore accanto ad Andrea Delogu sul palco del Tim Summer Hits 2024.

Carlo Conti diviso tra I Migliori Anni, Tim Summer Hits 2024 e Music Awards

Carlo Conti, che attualmente è impegnato il sabato sera di Rai 1 con lo storico programma “I Migliori Anni” (la terza puntata ha totalizzato 3.1 milioni di telespettatori con il 18.20% di share), ancora una volta, sarà al timone di un grande evento musicale che andrà in onda per la prima volta su Rai 1.

Il conduttore tv sarà impegnato prossimamente anche con i consueti appuntamenti con i Music Awards, previsti il 13 e 14 settembre nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona.

Visti i rumors di queste ore, che vorrebbero Carlo Conti in testa alla lista di nomi per la conduzione del Festival di Sanremo 2025, questi appuntamenti musicali saranno per lui di spunto per l’organizzazione dell’eventuale cast artistico per la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana.