A pochi giorni dal rilascio dei nuovi episodi previsti per il 6 agosto su Netflix, Mercoledì 2 il visionario Tim Burton è sbarcato al Giffoni Film Festival per un evento speciale. Il genio di Burbank torna come produttore esecutivo e regista, pronto raccontare una Mercoledì più matura e tormentata che mai con al centro il suo rapporto con la famiglia. Nel corso dell’incontro con i ragazzi del Giffoni ha anche parlato di Lady Gaga, protagonista come guest star nei nuovi episodi, ma anche del suo rapporto con il suo attore più iconico, Johnny Depp.

Mercoledì 2 Tim Burton: Mercoledì? Un personaggio che ho sentito mio fin da subito

“Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, ho pensato che fosse stata scritta per me”, ha dichiarato Tim Burton davanti agli studenti del Giffoni. “Sono un uomo, certo, ma mi sentivo come una Mercoledì adolescente. Mi sentivo come lei, e continuo a sentirmi così anche oggi che sono più grande. Adoro Mercoledì. Spero che nella seconda stagione la vedrete di più, che emerga ancora di più la sua forza come essere umano. È un’emarginata tra gli emarginati, ed è questo che la rende unica”

Burton ha parlato dell’ambientazione simbolo della saga: la Nevermore Academy, scuola per outsider. “Io e Jenna Ortega condividiamo lo stesso rapporto traumatico con la scuola. L’ho sempre odiata. Non mi sono mai sentito parte di quel mondo. Per questo la Nevermore mi convinceva. È un luogo in cui l’emarginazione diventa forza, identità, ribellione”.

Lady Gaga entra in Mercoledì 2, le parole di Tim Burton

Lady Gaga compare nel cast di Mercoledì 2, in un ruolo ancora top secret. Tim Burton ha commentato con entusiasmo la sua partecipazione : “Io mi sento onorato di poter lavorare con lei. Non c’è un’ispirazione precisa, ma credo che un regista debba sentirsi ispirato da più artisti. Nel caso di Lady Gaga non c’era molto da discutere: è una grandissima artista con cui mi sento molto in connessione”.

Una dichiarazione che rende Mercoledì 2 ancora più atteso: l’unione tra l’estetica gotica di Burton e il carisma sovversivo di Gaga promette grandi sorprese dopo la scena epica del balletto nella prima stagione diventata il video più virale su Tik Tok relativo ad una serie tv.

Johnny Depp, l’outsider che ha ridefinito Edward: “Era il personaggio con cui mi identificavo, lavoreremo ancora insieme”

Tra i ricordi di Burton non manca il legame artistico con Johnny Depp, interprete di Edward mani di forbice: “Molti lo vedevano come una teen star, ma io no”, ha spiegato. “Aveva qualcosa di molto profondo, quasi da attore del cinema muto, dentro era qualcosa di completamente diverso. Aveva una qualità emotiva tormentata che si adattava perfettamente al personaggio. Era perfetto. Certo che lavoreremo ancora insieme”.

Sul personaggio confessa: “Da adolescente mi identificavo in lui. Era come una versione più poetica di me stesso da adolescente. Quando ho creato Edward, ho messo dentro tutto quello che provavo da ragazzo: la sensazione di essere tagliato fuori, incompreso, fuori posto.”

Il rapporto con i social media

Burton riflette anche sul mondo moderno: “Mi sento fortunato ad essere cresciuto prima dell’era dei social. Se fossi giovane oggi, non credo che sopravvivrei molto bene. Provo empatia per chi cresce in questa epoca digitale. È fondamentale creare, fare arte. Non si può solo vivere dentro i social. Filmare, disegnare, scrivere — è il modo per resistere”.

Gli esordi e il suo io creativo

La carriera di Burton è nata per passione e spontaneità: “Come sono diventato regista? Non lo so nemmeno io. Ho girato dei corti – Vincent era quello in cui mi sono identificato maggiormente – qualcuno li ha visti. Non ho mai detto: ‘Voglio fare il regista’. Ho semplicemente fatto cose. Serve passione, dedizione, un pizzico di fortuna. E ispirarsi a tante cose diverse. Già così si cresce come artista. A voi giovani dico di essere sempre voi stessi, se vi diranno che non siete capaci continuate a fare quello che volete fare”, ha concluso.