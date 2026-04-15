Nella nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello apre con un commento sull’attualità internazionale, mescolando ironia e politica. Al centro dell’attenzione le dichiarazioni La nuova puntata de La Pennicanza si apre con uno sguardo ironico ma pungente sull’attualità internazionale. Fiorello introduce il tema con tono serio solo in apparenza:

“Il momento è complicato. Quando ci sono dei folli basta una frase un po’ così… E l’ha detta alla Meloni! Tutti i titoli di giornale sono su questo!”.

Nel mirino della satira finiscono le dichiarazioni attribuite a Donald Trump, che coinvolgono indirettamente Giorgia Meloni e il Papa, scatenando reazioni politiche e mediatiche.

Le frasi shock di Trump e la reazione politica

Fiorello legge e commenta alcune delle frasi più surreali, trasformandole in sketch:

“Di notte Leone, di giorno Meloni”, “Metterò i dazi all’8×1000”, fino a “Invaderemo Atreju”.

Lo showman prosegue sottolineando la risposta istituzionale: “Giustamente la Meloni ha preso le distanze dall’attacco al Papa. Il governo si è compattato, la Schlein ha fatto i complimenti alla Meloni, ci voleva!”

Il riferimento è anche a Elly Schlein, citata in chiave ironica per evidenziare un raro momento di convergenza politica.

Cappellini e ironia: la comicità senza filtri

Accanto a Fabrizio Biggio, Fiorello dà spazio alla gag dei cappellini con la scritta “Facciamo l’Italia Grande Ancora”, abbreviata in “F.I.G.A.”.

Poi si concede una parentesi su Andrea Pucci:

“Un testimonial? Potrebbe essere Andrea Pucci! Lo salutiamo con affetto, abbiamo deposto le armi… ho esagerato. La comicità è soggettiva, Pucci riempie i teatri, è un gran comico”.

Un palinsesto completamente reinventato

Tra i momenti più divertenti, debutta la rubrica ‘Programmi TV’, in cui Fiorello reinventa completamente i palinsesti televisivi:

“Su Rai2 oggi c’è ‘Stasera Tutto è possibile’, un reality del ripescaggio dell’Italia ai mondiali;

Rai3, ‘Chi l’ha visto?’, un documentario sul micropene di Biggio;

La5, ‘Tutte le strade portano a Roma’, una puntata monografica sull’inventore di Google Maps;

Italia1, ‘Le Iene’, la vera storia del PD;

La7, ‘La giusta distanza’, la vera storia di Rocco Siffredi;

Rai1, ‘Sister Act’, una svitata in abito da suora”.