Intercettato ai microfoni di Pomeriggio 5, Fedez ha una reazione inaspettata sulla scia del gossip di Fabrizio Corona sul sedicente poliamore formato con l’ex Chiara Ferragni e i loro amanti. E dallo studio del talk di Mediaset, non può mancare il punto di vista della conduttrice, Myrta Merlino.

Pomeriggio 5, s’infiamma il caso Ferragnez: c’entra il gossip di Fabrizio Corona

A meno di una settimana dal via al Festival di Sanremo 2025 -che lo chiama alla gara della Canzone tra i Big in corsa- Fedez viene raggiunto dalle telecamere di Pomeriggio 5.

L’inviato Michel Dessì tenta di intercettare Fedez e la sedicente amante Angelica Montini con la quale avrebbe tradito Chiara Ferragni, secondo le rivelazioni di Fabrizio Corona ai microfoni di Falsissimo. L’ex re dei paparazzi, tra gli episodi del suo podcast, ha spiegato che i Ferragnez si siano resi protagonisti di un quadrilatero, tra i tradimenti di Fedez alla Ferragni con la “terza incomoda” Angelica e il flirt fugace che Chiara avrebbe inferto all’ex marito con Achille Lauro. Questo, peraltro sottolineando che Fedez si sia confidato alla sua fonte come a un amico fidato, in un momento di sfogo.

E nel tentativo di dare alle parti coinvolte al centro del gossip la chance di una replica ai rumor di Corona, Pomeriggio 5 registra la reazione di Chiara Ferragni e quelle inaspettate, da parte di con Fedez e Angelica.

Le reazioni di Fedez e Angelica Montini, dopo le rivelazioni di Corona

“Avevo il compito di trovare Fedez e Angelica Montini, ma non appena mi sono qualificato come inviato di Pomeriggio 5, lei mi ha riattaccato il telefono in faccia” – dichiara l’inviato in diretta al talk di Mediaset–. “Abbiamo chiamato anche il padre di Angelica che ci ha risposto in maniera cortese, anche se mi è sembrato infastidito da tutte queste attenzioni. Se è vero che è andata all’estero? No, è a Milano, nella sua città. Non è andata all’estero, ve lo posso dire con certezza. Ma lei non si fa trovare, è una dama bianca“.

Sul rapper, Michel Dessì aggiunge: “Abbiamo trovato Fedez che lo abbiamo trovato infastidito e ci ha fatto una battuta al veleno“.

Intercettato ai microfoni di Pomeriggio 5, così come mostrano le immagini del video-reportage del suo avvistamento, il Big prossimo a Sanremo 2025 replica provato alle domande dell’inviato -sulla scia del gossip di Corona sui “Ferragnez”: “Come sto? Ti interessa davvero? Ti saluto, ciao! – esclama Fedez, intercettato ai microfoni di Pomeriggio 5 – Avete già abbastanza materiale di cui parlare. Non vorrei rubare troppo tempo alla vostra fantastica trasmissione di informazione“.

Myrta Merlino replica alla frecciatina di Fedez

Un intervento dal tono avvelenato, segnato dalla scelta del Big di Sanremo di trincerarsi in un silenzio mediatico, dopo le rivelazioni dell’ex re dei paparazzi sulla coppia scoppiata dei “Ferragnez”.

E dallo studio del talk di Mediaset non si fa attendere le reaction della conduttrice, Myrta Merlino, tra i trend di discussione nel web del momento:

“Effettivamente la sua battuta era un po’ acida e mi tocca di nuovo rispondere -fa sapere la timoniera del talk di Mediaset, in una sonora controreplica a Fedez-. Il problema è che l’informazione è proprio questa. E se tu caro, Fedez, domini la scena, é perché ti confidi con le persone sbagliate, un sedicente amico. Vogliamo chiamarlo così: Fabrizio Corona?“.