Sarà una mossa decisamente azzardata quella che farà Leocadia de Figueroa nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. La dark lady infatti, proverà a ingannare Manuel de Lujan per prendersi la nuova società, ma il marchesino riuscirà a fiutare l’inganno. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa news: Leocadia inganna Manuel

La storyline prenderà il via nel momento in cui Manuel – d’accordo con Toño ed Enora – invierà a don Pedro Farrè il nuovo modello di motore aereo, già ultimato e testato. L’intento del marchesino sarà quello di capire se l’uomo potrebbe essere intenzionato ad acquistarne altri.

Dopo la spedizione, Manuel agttenderà pazientemente la chiamata di Ferrè, che però tarderà ad arrivare. Il marchesino – con il trascorrere dei giorni – inizierà a chiedersi come riuscire a mandare avanti la sua attività, visto che i fondi inizieranno a scarseggiare. Racocmanderà anche a tutta la servitù di avvisarlo immediatamente qualora Ferrè dovesse chiamare.

In realtà l’uomo chiamerà, ma sfortunatamente a rispondere al telefono sarà Leocadia de Figueroa!

La dark lady deciderà di tenere per sé la notizia e – consapevole del fatto che l’uomo sarà interessato a investire nei nuovi motori per aereo – cercherà di volgere la situazione a proprio vantaggio.

Leocadia prova a ingannare Manuel nelle prossime puntate La Promessa

Leocadia avrà un enorme vantaggio su Manuel: saprà che l’attività avrà tutte le caratteristiche per rivelarsi un’impresa dui successo. E mentre il marchesino si angoscerà – non ricevendo la tanto attesa chiamata di Ferrè e nel vedere che i fondi inizieranno a scarseggiare – la donna deciderà di giocare d’astuzia.

Inviterà Manuel a condividere con lei le sue preoccupazioni, e poi si offrirà di aiutarlo economicamente a portare avanti i suoi progetti, ma a una condizione: sarà lei la proprietaria al 100% della società!

La Promessa news: Manuel fiuta l’inganno, Leocadia nei guai

La richiesta di Leocadia susciterà qualche perplessità in Manuel. Il marchesino avrà già ceduto il 60% delle quote alla donna, e sarà consapevole che accettando la sua nuova offerta perderebbe del tutto il controllo della società.

Il ragazzo si prenderà un po’ di tempo, per poterne parlare anche con Toño ed Enora, prima di accettare o respingere la sua offerta.

Alla fine non vedrà altra alternativa, e dirà alla dark lady di preparare una bozza del contratto per siglare ufficialmente il loro accordo. Leocadia si preparerà a trionfare, ma proprio in quel momento Ferrè tornerà a dare notizie di sé. Dopo la telefonata “intercettata” da Leocadia, l’uomo invierà a Manuel un elenco completo dei possibili investimenti per la produzione dei motori. Il giovane De Lujan si chiederà perché l’uomo gli abbia inviato l’elenco senza prima avvisarlo telefonicamente, e deciderà di chiamarlo. Scoprirà così che Ferrè aveva chiamato la tenuta, parlando con Leocadia!

A quel punto il marchesino affronterà la donna, che però fingerà di non capire e si sfogherà con Alonso, attribuendo il suo “errore” alla mancata conoscenza dei tecnicismi. L’uomo rimprovererà il figlio per aver incolpato inutilmente la loro benefattrice, ma Manuel non sarà disposto a tornare sui suoi passi. Come prima cosa annullerà l’appuntamento dal notaio, e subito dopo penserà a un sistema per estromettere del tutto Leocadia dalla società, riscattando anche quel 60% delle azioni già in suo possesso. Come? Al momento gli spoiler spagnoli non rivelano altri dettagli, ma da questo punto in poi il giovane vedrà con occhi diversi la “benefattrice” dei Lujan. Sarà insomma un passo falso che potrebbe costare davvero caro alla nuova dark lady. Curiosi di scoprire qualcosa di più su questa avvincente trama? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La Promessa.