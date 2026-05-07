Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dall’11 al 15 maggio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Serena, combattuta tra il desiderio di condividere con la sorella Manuela le sue perplessità su Maurizio e il timore di non essere creduta. Il legame tra la gemella Cirillo e il padre si rafforza, e Micaela vive le scelte della sorella come un tradimento. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: l’incubo di Serena

Sconvolta da un incubo che sembra gettare nuove ombre sulla relazione passata tra Maurizio e Monica, Serena inizia a chiedersi se sia il caso di confidarsi con Manuela oppure tenere per sé quei timori, peraltro non convalidati da nessuna prova tangibile. Parlare con la gemella e confidarle i dubbi scaturiti da quell’incubo potrebbe essere la strada migliore per metterla in guardia, proprio nel momento in cui si prepara a presentare a Jimmy il suo “nuovo” nonno, ma la Cirillo le crederebbe sulla base di un incubo?

La miglior cosa da fare potrebbe essere quella di indagare un po’ – prima di mettere al corrente la sorella – sulle reali cause che hanno portato ad allontanarsi Monica da Maurizio. Menre Serena prova a ricostruire cosa potrebbe essere accaduto, Manuela rafforza il legame con il padre e Micaela vive le scelte della sorella gemella come un tradimento.

Raffaele in difficoltà nelle prossime puntate Upas

Nel frattempo, Otello è deciso a lasciare il suo incarico, e pensa a un successore dal nome inaspettato, pronto a mettere in difficoltà il povero Raffaele. La persona a cui ha pensato di affidare il nuovo ruolo di amministratore è Renato. Renato è orgoglioso della scelta fatta dal vigile urbano, e non perde occasione per punzecchiare Giordano, ostentando il suo nuovo incarico.

Il portere non deve solo subire le continue provocazioni di Poggi, ma si trova anche ad affrontare una profonda crisi di gelosia dovuta alle attenzioni che Vanni riserva a Ornella. La tensione tra i due uomini culmina in un acceso confronto.

L’atmosfera tesa finisce per ripercuotersi anche in casa: Raffaele e Ornella hanno uno scontro, e il malumore del portiere lo porta a compromettere anche il suo rapporto con Renato.

Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

Roberto Ferri riesce a strappare un importante inserzionista alla radio di Mori, ma lo scontro tra i due finisce per rivelare motivazioni personali molto più profonde di quanto potrebbe apparire.

Cristina non riesce a perdonare Greta per il tradimento neo confronti di Eduardo, mentre Lorenza – forte della sua apparente affidabilità e della capacità di consuiatrsi la fiducia di Diego – porta a termine il suo piano.

Le tensioni tra Cristina e la madre non sembrano rallentare. Martina è sempre più turbata dalla presenza costante di Greta e finisce per prendere un’iniziativa senza prima cnsultare il compagno.

Pino regala un libro a Rosa, e la Camilli, leggendolo, inizia a vedere il suo rapporto con Damiano sotto una luce nuova.

Maurizio è pronto a fornire la sua versione dei fatti riguardo alla relazione passata con Monica, ma sarà davvero la verità?