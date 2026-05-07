A breve prenderà il via su Canale 5 la quarta stagione del serial drammatico turco Forbidden fruit. Sebbene il passaggio dal terzo al quarto capitolo avverrà in modo quasi impercettibile per i telespettatori, che continueranno a vedere gli episodi senza interruzioni, vi saranno alcuni cambiamenti che non passeranno certo inosservati. Tra questi un recast che vedrà il giovane Erim Argun cambiare volto.

Nuovo volto per Erim Argun: le novità Forbidden fruit

A interpretare il giovane Erim Argun non sarà più l’attore turco İlber Uygar Kaboğlu – che abbiamo visto fin dal primo episodio – ma Ahmet Haktan Zavlak.

Il passaggio di testimone tra i due attori avverrà in un momento cruciale delle trame, ovvero proprio quando Halit comunicherà alla famiglia di essere finalmente tornato un uomo ricco. Le ultime scene con il predecessore di Zavlak ci mostreranno Erim pronto a trasferirsi a casa della madre Ender Celebi e del patrigno Kaya Ekinci, proprio a causa dei problemi economici del padre.

Questo accadrà nel finale della terza stagione, e nel quarto capitolo – precisamente all’episodio 75 della dizi turca – lo ritroveremo con un nuovo volto. Sarà un recast importante, che arriverà a pochi episodi dall’uscita di scena definitiva del ragazzo. Erim sarà infatti presente per altri 12 appuntamenti, dopodiché lascerà il cast. Sarà una presenza decisamente breve rispetto a quella del suo predecessore, che invece ha fatto parte del cast per 74 puntate.

Come avverrà il recast di Erim Argun

Tornato a essere l’uomo potente di un tempo, Halit Argun non se la sentirà di continuare a vivere nella prestigiosa villa sul Bosforo, e deciderà di vendere l’immobile per comprarne un altro più grande, dove andrà a vivere con i figli.

Mentre Lila e Zehra saranno andate a vivere a casa di Yildiz, Erim si sarà “temporaneamente” trasferito nella dimora di Ender e Kaya, accanto al fratellastro Yigit. Tutti crederanno che Halit sia caduto in rovina, mentre l’uomo farà di tutto per aiutare i figli, e si impegnerà a pagare una retta universitaria per Erim, facendogli credere di aver vinto una borsa di studio. Halit non li abbandonerà affatto, e anzi sognerà il momento in cui potrà tornare a vivere vicino a loro. L’occasione arriverà proprio con la compravendita.

Il trasloco vedrà impegnati il ricco imprenditore, Zehra, Lila e un “nuovo” ragazzo che lo stesso Argun chiamerà Erim. Scopriremo così che si tratta proprio del figlio dell’imprenditore, che da quel momento in poi avrà il volto di Ahmet Haktan Zavlak.