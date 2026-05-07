Berlino e la dama con l’ermellino, nuovo capitolo della serie con Pedro Alonso, arriva il 15 maggio su Netflix. Creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato, questo titolo prosegue l’universo narrativo de La casa di Carta e Berlino. Composta da otto episodi, scopriamo insieme maggiori informazioni su cosa ci aspetta in questa nuova e intrigante avventura.

Berlino e la dama con l’ermellino: cosa sappiamo sul nuovo capitolo con Pedro Alonso

Dopo il grande successo de La casa di Carta e Berlino, Pedro Alonso torna nuovamente nei panni dello sconsiderato ladro avventuriero. In arrivo solo su Netflix dal 15 maggio, recentemente sono stati pubblicati sui profili social della piattaforma le prime immagini e il trailer, da cui abbiamo già potuto intuire qualcosa in più sulla trama.

Dopo un primo capitolo ambientato a Parigi, questa volta si vola a Siviglia, dove Berlino e la sua banda stanno decidendo di portare a termine un nuovo piano criminale. Il gruppo dovrà cercare di rubare, per conto del Duca di Malaga, l’iconico capolavoro di Leonardo da Vinci, La dama con l’ermellino.

Ma, in realtà, questo furto nasconde qualcosa di ben più intricato. Il vero obiettivo della banda infatti non è l’iconico dipinto, bensì sono proprio il Duca e la moglie, una coppia che pensava di poter ricattare Berlino. I due, certi di aver assunto la banda per i propri scopi, ignorano completamente che, invece, hanno risvegliato in questo modo il lato più oscuro e la sete di vendetta del famigerato ladro.

Nel cast, oltre Pedro Alonso nei panni del protagonista, ritroviamo anche Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez, al quale si uniscono Inma Cuesta nel ruolo di Candela, nuovo membro della banda che farà perdere la testa a Berlino, José Luis García-Pérez e Marta Nieto nei panni del Duca e della Duchessa di Malaga.