Myrta Merlino inaugura oggi, lunedì 4 settembre 2023, la nuova stagione di Pomeriggio 5, il programma ideato e condotto in passato da Barbara D’Urso. Nel dare il buon pomeriggio al pubblico di Canale 5, la conduttrice ha detto: “Voglio ringraziare Barbara D’Urso, la donna che ha condotto per 15 anni quota trasmissione”. Ecco di seguito le dichiarazioni integrali della conduttrice durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque.

Pomeriggio Cinque, nuova stagione con Myrta Merlino

“Che emozione, devo dire che le prime sono sempre una grande emozione. Questa prima è molto speciale per me, perchè è tutto nuovo, è una prima volta che non dimenticherò mai. È la prima volta a Pomeriggio Cinque, in una nuova casa, è la prima volta che inizio un programma alle 16.55, ed è la mia prima volta a Mediaset. Devo dire che è tutto nuovo per me. È nuovo questo studio meraviglioso, questo pubblico caldo, io ho tanto bisogno del contatto umano. Poi voi a casa, un nuovo pubblico, diventerete casa mia e spero che questa diventerà casa vostra. Comincerò con il raccontarvi l’Italia, raccontarvi il Paese, dalla sua pancia, dalla sua testa” – Con queste parole Myrta Merlino da’ il benvenuto al pubblico di Pomeriggio 5, in quella che è la prima puntata del che vede il debutto della sua nuova trasmissione.

Poi la conduttrice fa una promessa al pubblico: “Vi faccio una promessa: dalla mia vita passata mi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione, e sopratutto vi racconterò la realtà, con onestà e con rigore, con rispetto. E soprattutto, promessa che vi faccio sarò sempre dalla vostra parte“.

Myrta Merlino ringrazia Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Un programma rodato che per 15 anni è stata la casa di Barbara D’Urso. Ed è proprio alla conduttrice che ha ideato e portato al successo il programma, che la Merlino vuole rivolgere il primo saluto: “Voglio ringraziale la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, e quindi ciao Barbara, grazie”.

Video Mediaset