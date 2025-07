Come inizierà la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore? Le riprese del decimo capitolo della serie vanno avanti, e dal set arrivano le prime indiscrezioni sugli eventi che caratterizzeranno l’inizio di stagione. I riflettori saranno puntati su Caterina Rinaldi, che sarà intenta a nascondere la sua relazione segreta. Ben presto però scopriremo chi è il fidanzato della giovane, visto che lo stesso non esiterà a raggiungere Milano, portando un bel po’ di scompiglio.

Anticipazioni Il Paradiso 10: Caterina e Fulvio arrivano a Milano

Tra le new entry più attese nella nuova stagione ci sono sicuramente Fulvio e Caterina. Il primo – interpretato da Simone Montedoro – giungerà al Paradiso per occupare il posto di magazziniere, lasciato vacante dall’amatissimo Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Fulvio però non sarà solo, e insieme a lui arriverà anche la figlia Caterina. A interpretare la ragazza sarà l’attrice Iuliana Calcatinci. La giovane sarà convinta che il padre sia stato assunto come contabile in una importante ditta di Milano: Fulvio le avrà infatti nascosto che l’azienda di bottoni che possedeva sarà fallita, ma si limiterà a farle credere di aver accettato quella importante opportunità nel capoluogo lombardo.

Il rapporto padre – figlia inizierà così a mostrare qualche inganno fin dalle prime battute, e nel corso delle nuove trame le bugie tra i due si faranno sempre più evidenti.

Caterina inizia a lavorare a Il Paradiso

Ben presto l’inganno di Fulvio sarà scoperto: Caterina non solo apprenderà che il padre lavora come magazziniere a Il Paradiso, ma inizierà a manifestare il desiderio di poter entrare anche lei in quel mondo della moda che l’ha sempre affascinata.

Il suo sogno si avvererà e Caterina diventerà una nuova venere de Il Paradiso. La giovane però terrà tutti all’oscuro della sua vita privata, e neppure Fulvio saprà che ha un ragazzo, almeno finché anche lui non raggiungerà Milano.

News Il Paradiso 10: il fidanzato segreto di Caterina crea scompiglio a Milano

L’arrivo del misterioso fidanzato di Caterina non passerà certo inosservato. Se da un lato gli spoiler non rivelano ancora di chi si tratti, dall’altro le ultime news che giungono dal set annunciano momenti di grande tensione.

La new entry maschile infatti, finirà per mettere in agitazione più di un personaggio. Di chi si tratta e cosa combinerà? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Il Paradiso delle Signore 10.