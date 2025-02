Chiara Ferragni rompe il silenzio mediatico, a Pomeriggio 5, dopo il gossip lanciato da Fabrizio Corona sul suo sedicente poliamore con Fedez e il rinvio a giudizio sul caso “Balocco e Dolci Preziosi”.

Chiara Ferragni si racconta ai microfoni di Pomeriggio 5

Incalzata sui quesiti del talk show condotto da Myrtha Merlino sulle reti Mediaset, Chiara Ferragni sceglie di pronunciarsi su due aspetti spinosi della sua vita, personale e professionale.

Si parla, quindi, del procedimento giudiziario che la vede rinviata a giudizio dalla Procura di Milano, per l’accusa di truffa aggravata circa il progetto di donazioni legato ad operazioni di vendita di pandori Balocco e uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ma non solo. L’imprenditrice digitale, intercettata nei pressi di City Life dall’inviato del talk Michel Dessí, rilascia delle dichiarazioni anche sul poliamore che avrebbe avuto con l’ex marito Fedez nella loro lovestory, secondo il gossip lanciato da Corona tra gli episodi di “Falsissimo”: nelle riprese del podcast, Fabrizio ha fatto luce su una storia intima che il Big prossimo a Sanremo 2025, Fedez, avrebbe avuto con Angelica Montini in parallelo alla sua lovestory con la Ferragni, e un tradimento che Chiara avrebbe inferto al rapper con il “terzo incomodo” Achille Lauro.

Le dichiarazioni intimiste dell’influencer

“Ho avuto periodi migliori, questo anno è stato devastante in tutto, ormai ci siamo abituati a questi up and down,” é la premessa della Ferragni, ai microfoni del talk di Mediaset.

Circa il rinvio a giudizio per il caso legato alla beneficenza, stabilito per il 23 settembre 2025, un’inedita Chiara aggiunge:

“Non mi aspettavo il rinvio a giudizio, però va bene, sono sicura di essere al 100% innocente e lo proverò. Ho fatto tutto quello che era in mio potere per dimostrare la mia innocenza e continuerò a farlo con ogni mezzo a disposizione”.

Il peso dell’attenzione mediatica

Relativamente alle rivelazioni di Corona, che la vedono al centro della cronaca rosa, la Ferragni rivendica l’autenticità dell’amore nutrito per la sua famiglia e dal suo canto non c’é l’intenzione di un gossip organizzato per interessi in termini di visibilità e guadagni. Questo, indipendentemente dalla crisi che ne ha comportato la rottura con il padre dei figli Vittoria e Leone, Fedez:

“Da parte mia non è organizzato niente. È vero che non c’è stata molta privacy per nostra scelta, ma tutte le cose che stanno uscendo adesso non dipendono da me”, aggiunge raccontandosi, senza filtri.

L’influencer digitale teme che il Gossip sulla sua vita personale e professionale possa arrecare del dolore ai figli, per effetto della esposizione mediatica e i possibili conseguenti giudizi critici dettati dall’attenzione pubblica.

E a conclusione del suo intervento di sfogo, Chiara Ferragni dichiara:

“Spero di non dover mai più tornare su questi argomenti. Per me è finita qua, quello che dovevo dire l’ho detto. Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e la nostra storia.“.