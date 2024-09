Confessa l’omicidio di sua mamma davanti alle telecamere di Pomeriggio 5. Lorenzo Carbone era infatti irreperibile dopo che ieri era stato trovato il cadavere di sua madre. Lui, primo indiziato, aveva fatto perdere le tracce ma è stato intercettato dall’inviato della trasmissione di Myrta Merlino. Vediamo insieme cosa ha detto.

Esclusiva Pomeriggio 5, Lorenzo confessa l’omicidio della mamma all’inviato

Poche parole per confessare l’omicidio: “Sono io, Lorenzo, quello che state cercando. Sono venuto direttamente qua. Non ce l’ho fatta, l’ho uccisa io“. Lorenzo Carbone è ancora in stato confusionale quando incontra la troupe di Pomeriggio 5 che si trova sotto la sua abitazione. L’uomo era irreperibile da domenica 22 settembre 2024 dopo che i carabinieri avevano trovato il corpo privo di vita di sua madre. L’80enne è deceduta all’interno del suo appartamento al secondo piano di una palazzina a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena.

Oggi l’inviato di Pomeriggio 5 Fabio Giuffrida era di fronte casa dell’uomo quando lo ha incontrato. Durante l’intervista Lorenzo ha rivelato di aver ucciso sua mamma e di non essersi ancora costituito.

I motivi del gesto e il pianto dell’uomo

L’inviato ha quindi chiesto il motivo di tale gesto: “Non so cosa mi sia passato per la testa, non ce la facevo più, non avevamo litigato“. Poi ha spiegato: “Mia madre era tra la demenza e l’Alzheimer e a volte diceva cose che mi facevano male. Non ce la facevo più, è stato l’istinto, non so perché. Sto male ora, non riuscivo a gestirlo. Non so perché l’ho fatto, non lo so“.

Lorenzo ha raccontato anche che non era in cura da nessuna parte ma di non riuscire più a gestire sua mamma che spesso diceva cose senza senso a causa della malattia. L’inviato di Pomeriggio 5, che si trovava lì per diritto di cronaca, ha chiamato i carabinieri. L’uomo poi è scoppiato a piangere.