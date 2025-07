“Pomeriggio Cinque News”, il programma di informazione di Videonews, prolunga la sua messa in onda. Scopriamo insieme fino a quando sarà trasmesso.

Pomeriggio Cinque News, ultima puntata l’11 luglio 2025

Pomeriggio Cinque News, spin-off di Pomeriggio Cinque, prolunga la sua messa in onda. Il programma di informazione, condotto dal 9 giugno da Alessandra Viero, va in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 17. Il rotocalco di approfondimento è realizzato dalla testata giornalistica Videonews e tratta le vicende legate all’attualità, alla cronaca, alla politica, all’economia, alla società, allo spettacolo e al gossip.

Ma da quando non andrà più in onda? Questo il comunicato diffuso da Mediaset:

“Pomeriggio Cinque News”, il programma di informazione di Videonews condotto da

Alessandra Viero su Canale 5, resterà in onda fino a venerdì 11 luglio.

Mediaset esprime soddisfazione per i risultati editoriali finora raggiunti nel mese di messa

in onda, per il lavoro svolto dalla redazione e grazie alla conduzione puntuale e autorevole

di Alessandra Viero“.

Chi è Alessandra Viero

Alessandra Viero è un volto noto in casa Mediaset. Nata nel 1981 a Sandrigo (comune della provincia di Vicenza), si è laureata in giurisprudenza per poi diventare giornalista professionista nel 2006. Nella sua carriera ha lavorato in numerose trasmissioni Mediaset come come Studio Aperto, Controcorrente, Segreti e Delitti e Quarto Grado, programma che conduce anche nel 2025 insieme a Gianluigi Nuzzi.

Dal 9 giugno 2025 è stata alla guida di Mattino Cinque News. Ad annunciarlo era stata Myrta Merlino durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque.

“So di lasciarvi in buone mani, con una collega brava, preparata e che ci metterà tutto il cuore a fare questa estate insieme a voi, raccontandovi la realtà come va raccontata: con onestà e rigore. Quindi Ale, in bocca al lupo davvero“.