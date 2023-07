Barbara d’Urso è tornata a parlare dopo l’addio a Pomeriggio Cinque. La conduttrice è stata tagliata fuori dall’oggi al domani con un breve comunicato stampa Mediaset. Il suo nome al momento è ancora assente dai prossimi Palinsesti Mediaset 2023-2024.

Barbara d’Urso lascia Mediaset: “fino al 31 dicembre ho un contratto di esclusiva”

Il futuro di Barbara d’Urso in tv però è ancora legato a Mediaset. “Fino al 31 dicembre ho un contratto di esclusiva con Mediaset. Ora sono in vacanza, gli step prossimi sono tantissimi. Sono fortunata, mi vorrebbero in altri luoghi. Come canta Valerio Scanu, in tutti i luoghi in tutti laghi” – ha dichiarato la conduttrice durante la rassegna Festival Marateale a Maratea. La D’Urso ha colto anche l’occasione per parlare del suo “addio” forzato a Pomeriggio 5 passato nelle mani di Myrta Merlino. Durante la sua ospitata al Festival Marateale, la conduttrice ha difeso la sua televisione più volte etichettata come trash facendo delle doverose precisazioni:

Pensano sia l’unica a fare un certo tipo di televisione. Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione.

Dichiarazioni chiare e precise in cui la D’Urso ha lasciato intendere che a chiederle quel tipo di tv sono sempre stati i piani alti.

Barbara d’Urso lancia una frecciata a Myrta Merlino

Con l’uscita di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque, Mediaset ha deciso di puntare su Myrta Merlino. La giornalista e conduttrice, infatti, ha lasciato La7 per condurre la nuova edizione del popolare programma del pomeriggio di Canale 5 che si preannuncia in linea con le richieste avanzate dai vertici Mediaset.

Proprio la Merlino parlando del suo “Pomeriggio 5” ha anticipato: “come ha detto Piersilvio Berlusconi, faremo un giornalismo popolare di qualità. In un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescente, l’informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti e consapevolezza per orientarsi” – annunciando la fine di un’era – “credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure“.

A distanza di poche settimane, Barbara d’Urso si è tolta qualche sassolino dalla scarpa lanciando una chiara frecciata alla Merlino. “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino – ha detto a gran voce dal palco Maratea precisando – “mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara“. Infine la conduttrice ha rassicurato il suo pubblico e i fan: “torno, torno presto, non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate”. Col cuore.