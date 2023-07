Myrta Merlino è pronta a condurre Pomeriggio 5. La giornalista, passata da La7 a Mediaset, prenderà il posto di Barbara D’Urso alla conduzione. Un passaggio di consegne che segna la svolta più verso l’informazione del programma pomeridiano di Canale 5. Vediamo insieme cosa cambia e cosa ha detto Myrta Merlino della sua predecessora e di Maria De Filippi.

Myrta Merlino spiega come sarà Pomeriggio 5: “Barbara D’Urso? Non siamo rivali”

Myrta Merlino presenta le novità di Pomeriggio 5. La giornalista è stata intervistata da ‘Libero’ e al giornale ha spiegato come cambierà la trasmissione che era di Barbara D’Urso. Innanzitutto tornerà il pubblico in studio e il programma avrà una durata maggiore, di circa un’ora e quaranta minuti. Ci sarà più spazio all’informazione di qualità e meno al gossip/trash. Non poteva mancare una domanda su Barbara D’Urso:

“Con Barbara D’Urso non c’è alcun antagonismo, capisco che si sia scritto molto sulla nostra rivalità. Pier Silvio Berlusconi ha voluto lanciare un messaggio chiaro durante la presentazione dei nuovi palinsesti: virare sull’informazione. La tv di Silvio Berlusconi ha fatto sognare per tanti anni, ma ora si attraversa una fase storica diversa, dal cambiamento climatico alla guerra. Cose concrete, come l’inflazione, le bollette e i mutui: vogliamo dare alla gente comune gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Giovanni Minoli“.

Pomeriggio 5 andrà in onda dal centro tv Palatino di Roma e i telespettatori noteranno subito la differenze con le passate edizioni.

“Non sarà un talkshow non mi interessa avere quello di destra e quello di sinistra che se le danno di santa ragione, ma seguiremo l’attualità stretta analizzando i fenomeni sociali che nasconde. Cercheremo di capire le tendenze, contestualizzando il tutto in una dimensione anche politica. In fondo la politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv. Gli ospiti saranno più legati al racconto della cronaca, in un’ottica di approfondimento che non indulga nel dolore“.

Le parole della giornalista rivolte a Maria De Filippi

Un punto di riferimento per quanto riguarda la conduzione è quello di Maria De Filippi. La presentatrice ha voluto dare alcuni consigli a Myrta Merlino incoraggiandola in questa nuova avventura:

“Lei è un’autorità televisiva, mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili, nemici. Il pubblico devi conquistarlo con la personalità. La7 era casa mia e il pubblico di Mediaset è diverso: se sarò me stessa, tutto andrà bene“.