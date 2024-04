Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 aprile al 3 maggio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Damiano, costretto ad affrontare una situazione estremamente pericolosa durante le sue indagini. Renda finirà in una trappola, e questo porterà Nunzio a chiedersi se all’interno della polizia possa esserci una talpa. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 29 aprile al 3 maggio 2024

Damiano ha già scoperto – grazie alle informazioni fornite da Eduardo – che dietro le minacce a Rosa si nascondono il boss Torrente e l’imprenditore Bianchi. Con il supporto di Nunzio il poliziotto porta avanti le indagini, ma l’operazione finisce per prendere una piega inaspettata e pericolosa.

Rende finisce vittima di una trappola e si trova a doversi difendere da accuse infamanti. Qualcuno riesce a incastrarlo per un delitto che non ha commesso, e per lui far trionfare la giustizia si rivela sempre più difficile.

Questo ennesimo colpo di scena spinge Cammarota a pensare che dietro questa storia vi sia lo zampino di una talpa, tra le forze di polizia, che passa le notizie al boss.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Rosa e Viola preoccupate per Damiano

Mentre il poliziotto cerca di difendersi dalle accuse ingiuste con cui hanno cercato di incastrarlo, le persone a lui più vicine che gli vogliono bene sono preoccupate.

In particolare Viola e Rosa sono molto in ansia per lui. Quest’ultima prende una decisione riguardo alla situazione che sta vivendo Renda, mentre Viola non riesce a nascondere la sua preoccupazione. A cercare di tranquillizzarla ci pensa mamma Ornella.

Upas, cos’altro accade?

Guido rivede Claudia, rientrata a Napoli dopo una lunga assenza. Il feeling tra la ragazza e il vigile urbano non passa inosservato agli occhi di Marielle, che subito avverte una fitta di gelosia.

Silvia si mostra sempre più vicina al suo ex Michele, una situazione che non sfugge a Giancarlo, che accortosi di quanto sta accadendo non si mostra affatto contento.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.