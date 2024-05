Simona Ventura è la presidentessa della giuria dell’Acchiappatalenti e ai nostri microfoni ci ha raccontato le emozioni che prova ad iniziare questa nuova avventura. Il programma, condotto da Milly Carlucci, andrà in onda in prima serata il venerdì sera e vedrà la conduttrice guidare i suoi colleghi giurati, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Scopriamo insieme le sue parole.

Intervista a Simona Ventura, presidentessa della giuria dell’Acchiappatalenti

Noi di SuperguidaTv eravamo presenti alla conferenza stampa di presentazione de L’Acchiappatalenti. Simona Ventura ci ha raccontato del suo futuro, di Sanremo e di come è difficile trovare talenti.

“Sono tutti contenti di questo programma, nell’ultimo mese ho dovuto lavorare sulla salute. E un po’ corre il cane, un po’ corre la lepre. Io e Giovanni siamo molto vicini ai ragazzi, i ragazzi ci sono molto vicini, ci aiutano perché noi veniamo sempre a Roma quindi avanti e indietro“.

Cosa pensi di Vladimir Luxuria alla conduzione dell’Isola?

A me piace Vladimir, moltissimo. Penso che abbia un po’ il freno a mano tirato ma penso che è quello che un po’ vuole Mediaset. Secondo me sta facendo benissimo. Per quanto riguarda l’Isola è fantastica.

C’è un talento che ti piacerebbe avere?

Sì, quello di cantare.

Parteciperesti a Tale e Quale Show?

Ho detto a Carlo che forse faremo un’ospitata ma di farmi anche prendere in giro da Cristiano Malgioglio… (ride, ndr). Voglio bene a Cristiano, è come mio fratello, ma aspettiamo un attimo.

È più difficile giudicare o scovare talenti?

Speri sempre di trovare un talento, non è così facile trovarne. A XFactor era difficile però due, tre talenti li ho scoperti. Soprattutto secondo me il talento è quello che dura nel tempo, non tanto che vedi grezzo, come un diamante, purtroppo adesso i cantanti sono molti forti ma durano pochi. Io ho lanciato Giusy Ferreri e Francesca Michelin che comunque sono ancora lì dopo tanti anni. Questo è il vero talento, non mollare mai e durare nel tempo.

Condurresti il Festival di Sanremo?

Sinceramente no, non mi è stato chiesto quindi assolutamente no. Un anno, una cosa corale di noi donne sarebbe bello. Mi piacerebbe perché si parla sempre di uomini, sono dei grandi professionisti per carità, ma mi piacerebbe che le donne di Rai, Mediaset e Nove facessero questa cosa corale della televisione italiana.