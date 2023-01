Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 23 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’è un po’ di confusione nella tua vita, ma questo è normale perché da qualche settimana sta cambiando tutto. In casi eccezionali hai mutato riferimenti in amore, effettuato tagli drastici nel lavoro. Il traguardo è fare quello che ti piace. Così, chi è bloccato per una questione legale o finanziaria inizierà a guardare il futuro con maggiore tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ci sono preoccupazioni, nascono da problematiche di famiglia, in particolare se tu intendi fare una cosa ma c’è qualcuno che rema contro. Oggi la Luna è favorevole, le tue parole saranno ascoltate, domani potresti invece perdere la pazienza. Avresti bisogno di avere al tuo fianco qualcuno che ti dia sicurezza. Ma ultimamente è capitato proprio il contrario, sei tu che spingi tutti all’azione e comportandoti in questo modo rischi di assumerti responsabilità che non ti competono.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non vivi blocchi assoluti, ma semplici amarezze; penso a chi riteneva di dover iniziare un progetto e invece sta vivendo ritardi e imprevisti. Ma anche a chi deve mettere un po’ di ordine nella propria vita, soprattutto se nel 2022 ci sono stati problemi di tipo legale o finanziario.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi la Luna in opposizione chiede di mantenere sotto controllo le emozioni, perché potrebbe capitare per un motivo banale di sentirsi contro tutti. La buona notizia è che dalla fine del mese Venere tornerà favorevole, e quindi arriverà un febbraio migliore per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Anche tu, che sei forte e coraggioso per natura, puoi vivere giornate di calo. Abbiamo visto che di recente c’è stato un momento di agitazione, e domenica nascerà con la Luna opposta. Questa giornata sembra essere una giornata un po’ particolare, anche per quanto riguarda il lavoro e i rapporti in famiglia. Se ci sono persone che hanno creato delle difficoltà nella tua vita, devi cercare di risolvere questi disagi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Quelli che oggi hanno la possibilità di chiarire alcune situazioni familiari, avvicinarsi a una persona per chiarire un problema d’amore, possono parlare liberamente. Sei pieno di pensieri e avresti bisogno di riorganizzare tutta la tua vita. Spesso quando hai dubbi preferisci rimanere in solitudine, capire esattamente cosa desideri in modo da non esporti in maniera sbagliata.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ci sono progetti importanti in ballo, ma anche spese di rilievo. Penso a coloro che devono o vogliono cambiare casa, dovranno rimettere in gioco un contratto, parlare di un affitto, di questioni legali. Il fatto che Giove sia in opposizione consiglia di fare tutto con molta calma, o magari addirittura di rimandare ogni scelta da maggio in poi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione è un segno profondo, emotivo, spesso estremamente critico nei confronti di se stesso. Ecco perché talvolta sembra addirittura difficile trovare un giusto equilibrio. Il tuo modo per schivare gli scherzi del destino è quello di diventare un po’ dissacrante nei confronti della vita, di prendere tutto in maniera apparentemente molto ironica.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Molti sentono il bisogno di liberare la mente, lo spirito, di stare meglio. E questo cielo mi piace perché libera le emozioni positive, spinge anche a eliminare ciò che è diventato superfluo nella vita. Sono quindi da rivalutare le amicizie, importanti i rapporti che nascono ora.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna si trova nel tuo segno zodiacale e porta una bella carica di energia, capacità di reazione. Presto arriverà Saturno a supportare la tua immagine, poi anche Giove. Quindi non devi prendertela se questi inizi di anno sono confusi, non sei tu ad avere le idee poco chiare, sono le persone attorno che parlano spesso a vanvera o non seguono le tue direttive.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il segno dell’Acquario rappresenta nell’astrologia l’amicizia, la confidenza, la socializzazione. L’Acquario parte per nuove iniziative solo quando ne è convinto. Non sopporta imposizioni. Venere sarà nel segno per qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Guardando il cielo delle prossime settimane si potrebbe dare il nulla osta alle belle emozioni! I nuovi amori confermati nel mese di gennaio saranno importanti anche a febbraio. Chi ha una storia valida può addirittura pensare a un figlio, a una casa, a una bella opportunità da sviluppare entro metà anno.

E anche per oggi è tutto.