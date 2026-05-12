Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 12 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 12 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quella di oggi sarà una giornata intensa e positiva. Dopo settimane altalenanti, ritrovate finalmente energia e determinazione. In amore si respira un clima più sereno: le tensioni recenti possono essere superate con dialogo e comprensione. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, anche se sarà fondamentale evitare decisioni impulsive. Per la salute è consigliabile rallentare leggermente i ritmi e concedersi del sano relax.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore cresce il desiderio di stabilità e sicurezza, soprattutto nelle relazioni consolidate. I single, invece, dovrebbero uscire dalla routine e aprirsi a nuove conoscenze. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a una scelta delicata: valutate ogni dettaglio prima di accettare proposte o accordi. Energia fisica in lieve calo, meglio curare alimentazione e riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si prospetta una giornata brillante e ricca di occasioni interessanti. La comunicazione sarà il vostro punto di forza e vi aiuterà sia nei rapporti personali che professionali. In amore c’è voglia di cambiamento e di emozioni nuove, mentre le coppie solide potrebbero fare progetti importanti. Sul lavoro le idee non mancano, ma servirà diplomazia per evitare attriti con colleghi o collaboratori. Buono il recupero fisico.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore avete bisogno di rassicurazioni e maggiore complicità con il partner. Nel lavoro alcune questioni burocratiche richiederanno attenzione e pazienza, ma con calma riuscirete a trovare una soluzione efficace. La salute chiede più riposo e meno stress accumulato.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi sarai il protagonista della giornata grazie al tuo carisma naturale. In amore non mancheranno emozioni intense, ma attenzione a non pretendere troppo da chi vi circonda. Sul fronte professionale potrebbero arrivare conferme importanti o nuove opportunità di crescita. L’energia è elevata, anche se sarà importante ascoltare i segnali del corpo e non esagerare con gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In amore sarà il momento ideale per chiarire dubbi o incomprensioni lasciate in sospeso. Nel lavoro precisione e organizzazione vi permetteranno di ottenere risultati concreti, anche se le responsabilità potrebbero diventare pesanti da gestire. Cercate di ritagliarvi uno spazio per voi stessi. Buona la salute, ma la mente necessita di maggiore relax.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si apre una fase di recupero emotivo e di maggiore equilibrio interiore. In amore torna il dialogo e sarà più semplice superare eventuali tensioni recenti. Sul lavoro la creatività rappresenterà un vantaggio importante, soprattutto per chi deve rilanciare un progetto o trovare nuove soluzioni. La forma fisica migliora, ma attenzione a piccoli fastidi muscolari o alla schiena.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata di oggi si prospetta molto intensa con emozioni forti. In amore passione e desiderio saranno protagonisti, ma sarà necessario evitare atteggiamenti troppo possessivi. Nel lavoro l’intuito vi aiuterà a capire situazioni e persone con largo anticipo, dandovi un vantaggio importante. Lo stress accumulato potrebbe però farsi sentire: dedicate più tempo al benessere psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore aumenta la voglia di vivere nuove esperienze, mentre per alcune coppie potrebbe arrivare il desiderio di organizzare un viaggio o un progetto condiviso. Sul lavoro siete pronti a lanciarvi in nuove sfide, ma sarà importante mantenere il controllo delle spese. Energia positiva e buona vitalità accompagnano questa giornata.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete particolarmente concentrati sugli obiettivi professionali. In amore potreste apparire distanti o troppo razionali: cercate di dedicare più attenzioni alle persone care. Sul lavoro i risultati iniziano finalmente a concretizzarsi grazie alla vostra costanza. Un po’ di tensione fisica potrebbe causare rigidità muscolare: concedetevi momenti di relax.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi sarà una giornata all’insegna dell’indipendenza e delle idee innovative. In amore avete bisogno di stimoli mentali e rapporti poco soffocanti. Nel lavoro la vostra originalità vi porterà a trovare soluzioni efficaci a problemi complessi, anche se non tutti comprenderanno subito il vostro punto di vista. La salute è in ripresa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore sarà importante seguire ciò che sentite davvero, senza cercare troppe spiegazioni razionali. Nel lavoro favoriti i contatti e le collaborazioni, specialmente per chi opera in ambiti creativi o artistici. Attenzione alla salute: gola e vie respiratorie potrebbero essere più sensibili del solito.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.