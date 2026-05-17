Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 17 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 17 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata parte con una buona carica di energia grazie a una Luna favorevole che vi aiuta a recuperare forza e motivazione. In amore torna il sereno: è il momento giusto per chiarire vecchi malintesi o lasciarsi andare a nuove conoscenze se siete single. Sul lavoro avete idee brillanti, ma cercate di non agire d’impulso con colleghi e collaboratori. La salute è in miglioramento!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete bisogno di tranquillità e sicurezza, ma alcune tensioni potrebbero rendervi più nervosi del solito. In ambito lavorativo è meglio evitare decisioni affrettate o spese importanti. In amore serve pazienza: piccoli litigi o incomprensioni rischiano di creare distanza con il partner. Cercate di mantenere la calma e di non portarvi dietro lo stress della giornata. La salute richiede più attenzione al riposo e all’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle vi regalano fascino, simpatia e voglia di stare in mezzo agli altri. L’amore vive un momento positivo: se c’è qualcuno che vi interessa, fatevi avanti senza paura. Anche nel lavoro arrivano soddisfazioni grazie alle vostre idee originali e alla capacità di comunicare con facilità. Energia e vitalità non mancano, rendendo questa domenica particolarmente piacevole.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

State vivendo un periodo di riflessione personale e sentite il bisogno di maggiore stabilità. In amore cercate conferme concrete e desiderate rapporti sinceri e profondi. Sul lavoro potrebbero arrivare notizie attese da tempo oppure piccoli cambiamenti positivi. La stanchezza mentale però si fa sentire: concedetevi qualche momento di relax per recuperare serenità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Determinazione e voglia di emergere vi accompagnano per tutta la giornata. Nel lavoro siete pronti a dimostrare il vostro valore e presto potrebbero arrivare risultati importanti. In amore fate attenzione a non trascurare chi vi sta accanto. Ascoltare di più il partner sarà fondamentale per evitare tensioni inutili. Buona la forma fisica, ma non esagerate con gli sforzi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi vi invita a concentrarvi sulle cose pratiche e a sistemare questioni rimaste in sospeso. Sul lavoro riuscirete a gestire tutto con lucidità e precisione. In amore dovreste lasciarvi andare di più e vivere le emozioni con maggiore spontaneità. La salute è stabile.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avete voglia di serenità e armonia, soprattutto nei rapporti personali. Il lavoro favorisce incontri, collaborazioni e nuovi progetti che potrebbero diventare importanti nei prossimi mesi. In amore torna il romanticismo e le coppie ritrovano complicità e dialogo. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale. La salute è ottima e vi sentite finalmente più leggeri e rilassati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le stelle vi invitano a fare chiarezza soprattutto in ambito lavorativo ed economico. È arrivato il momento di lasciare andare situazioni che non vi danno più soddisfazione. In amore la passione cresce, ma attenzione alla gelosia e alle provocazioni inutili. La salute risente dello stress accumulato negli ultimi giorni: cercate di ritagliarvi spazi di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’entusiasmo e la voglia di novità vi rendono protagonisti. Sul lavoro state pensando a un cambiamento importante o a nuovi progetti per il futuro. In amore il clima è favorevole sia per le nuove conoscenze sia per le coppie storiche, che ritrovano intesa e complicità. Energia e buonumore vi accompagnano per tutta la domenica.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di oggi vi porta a riflettere sul futuro e sugli obiettivi a lungo termine. Nel lavoro i sacrifici fatti iniziano lentamente a dare risultati, ma serve ancora pazienza. In amore potreste apparire più freddi o distaccati, cercate di dedicare più tempo alle persone care. La salute è discreta, ma il fisico chiede più riposo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sentite forte il desiderio di libertà e cambiamento. Sul lavoro le intuizioni saranno particolarmente utili, soprattutto per chi svolge attività creative o autonome. In amore avete fascino e magnetismo da vendere, tanto che potreste attirare nuove attenzioni in modo naturale. La mente è attiva e brillante, ma evitate di affaticarvi troppo fisicamente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra sensibilità vi aiuta a capire chi vi sta accanto. In amore è il momento giusto per vivere emozioni sincere e lasciarsi alle spalle dubbi e paure. Sul lavoro serve ancora pazienza: alcune risposte tardano ad arrivare, ma presto ci saranno novità positive. La salute migliora, soprattutto se riuscirete a concedervi momenti di relax e tranquillità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.