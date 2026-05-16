La Bulgaria con Dara ha vinto l‘Eurovision Song Contest 2026. Sal Da Vinci si è classificato al quinto posto con la sua “Per sempre si”. Scopriamo la classifica completa dell’Eurovision 2026.

La classifica della finale dell’Eurovision Song Contest 2026

Dara con “Bangaranga” ha trionfato durante la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026. La giovanissima cantante ha convinto le giurie di qualità dei 25 Paesi in gara, ma anche il voto del pubblico da casa con trascinante “Bangaranga” conquistando il titolo di “miglior canzone d’Europa“. Al secondo posto si è classificato Israele rappresentato da Noam Bettan con “Michelle”, mentre al terzo posto Alexandra Capitanescu con “Choke Me” per la Romania. Ottimo risultato anche per il nostro Sal Da Vinci che si è classificato al quinto posto con “Per sempre si” confermandosi tra i concorrenti più amati di questa edizione.

Ecco la classifica completa della finale dell’Eurovision 2026:

Bulgaria Israele Romania Australia Italia Finlandia Danimarca Moldavi Ucraina Grecia Francia Polonia Albania Norvegia Croazia Repubblica Ceca Serbia Malta Cipro Svezia Belgio Lituania Germania Austria Regno Unito

La classifica finale dell’ #Eurovision 2026: vince la Bulgaria 🇧🇬 a sorpresa sul podio anche la Romania 🇷🇴

Le favorite Australia 🇦🇺 e Finlandia 🇫🇮 subito dietro insieme all’Italia 🇮🇹 #escita #esc2026 pic.twitter.com/gnm7433JRe — EIN / Eurovision IN (@ESCitanews) May 16, 2026

Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci si classifica al quinto posto nella classifica finale

L’avventura di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 si è concluso con il quinto posto nella classifica finale. La sua “Per sempre si” ha conquistato la giuria di qualità dei 25 Paesi in gara, ma anche il pubblico da casa piazzandosi in quinta posizione nella classifica finale superando anche tanti papabili vincitori.

Un successo strepitoso per il cantautore napoletano che ha conquistato non solo Vienna, ma anche il resto d’Europa visto che la sua “Per sempre si” è diventato il fenomeno musicale italiano più forte del momento. A parlare sono i numeri: più di 60 milioni di streaming del brano su tutte le piattaforme digitali che hanno trasformato “Per sempre si” di Sal Da Vinci nella canzone più ascoltata di questo Eurovision 2026.