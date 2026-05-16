Dal 23 maggio al 29 agosto si terrà l’11ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante creata e gestita da Fondazione MOS ETS, che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica.

Angelica Bove al Monferrato on Stage 2026: tutti gli ospiti

Dopo l’anteprima del 9 maggio scorso a Villafranca d’Asti (Asti), la manifestazione prevede ben 15 appuntamenti con artisti che si esibiranno dal vivo sul palco della nuova edizione di Monferrato On Stage come: ANGELICA BOVE, BEBA, BOBO RONDELLI, BUNNA, CHIARA BURATTI, DUTCH NAZARI, ENSI, GIUSEPPE SCARPATO, IVANO ZANOTTI e MARIO GUARINI, IL MITO NEW TROLLS, JULIAN OLIVER MAZZARIELLO, MIGLIO, MODENA CITY RAMBLERS, RINO GAETANO BAND, SELTON, SIMONA MOLINARI e STEFANIA DIPIERRO.

Le iniziative collaterali

Importante novità è MONFERRATO NEXT, un progetto realizzato con il contributo di Regione Piemonte, finanziato con il Fondo per le Politiche giovanili, realizzato dai Comuni di Portacomaro (Asti), Cavagnolo (Torino), Roatto (Asti), Moncalvo (Asti) e Piea (Asti), in collaborazione con Fondazione MOS ETS, ideato per contrastare l’esodo dei giovani verso i grandi centri urbani rafforzando le attività del territorio e favorendo la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.

Prosegue inoltre “NORD OVEST CULTURA”, il progetto di interscambio culturale e turistico tra Monferrato On Stage e Ponente Vibes, il Festival del ponente ligure creato dai comuni di Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure, nella provincia di Savona. Monferrato On Stage vanta partner stabili, concreti e di grande lignaggio come Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Visitlmr. Ad impreziosire ulteriormente tutti gli appuntamenti del Monferrato On Stage ci sarà la mostra fotografica interattiva PICTURES OF YOU, un progetto di Henry Ruggeri e di Rebel House e con la collaborazione di Chiara Buratti.

Programma del Monferrato on Stage 2026

La nuova edizione del Monferrato On Stage inizierà ufficialmente il 23 maggio a LAURIANO (Torino). Sul palco GIUSEPPE SCARPATO, IVANO ZANOTTI e MARIO GUARINI con “Storie di Rock’n’Roll”, racconti, performance e segreti dei grandi artisti italiani.

Ad ALBUGNANO (Asti), il 6 giugno l’attrice CHIARA BURATTI porterà in scena il suo monologo “Quattro donne”, scritto insieme a Giannino Balbis e ispirato al brano “Four Women” di Nina Simone.

Il 12 giugno a COCCONATO (Asti) sarà la volta de IL MITO NEW TROLLS. Due membri della formazione originale, Ricky Belloni e Giorgio Usai, affiancati da due musicisti vocalists, Andrea Cervetto e Alex Polifrone, riproporranno dal vivo tutti i maggiori successi dei New Trolls.

Il 20 giugno a ROATTO (Asti), dove sarà protagonista il cantautore, poeta, attore e performer BOBO RONDELLI.

Il 26 e il 27 giugno la rassegna si sposterà a FERRERE (Asti) per un doppio appuntamento. Il 26 giugno JULIAN OLIVER MAZZARIELLO (pianoforte), accompagnato da Daniele Sorrentino (contrabbasso) e Luigi Del Prete (batteria), porterà sul palco di Ferrere “Thelonious”, un omaggio all’immensità di Thelonious Monk, alle sue composizioni, al suo pianismo ma soprattutto al suo spirito. Il giorno dopo, il 27 giugno, Ferrere ospiterà il concerto di STEFANIA DIPIERRO, cantante versatile, autrice e compositrice, comunicativa e dall’impronta avanguardistica sui territori jazz, musica popolare brasiliana, italiana, soul, rock, elettronica e della sua musica originale.

SIMONA MOLINARI sarà in concerto il 2 luglio a OVADA (Alessandria), con una data del suo “Kairos Tour”, un viaggio carico di emozioni e spazi di riflessione, attraverso le sue canzoni e la sua musica.

Il 10 luglio, invece, SAN MARZANO OLIVETO (Asti) ospiterà i SELTON. I tre musicisti brasiliani, che mescolano pop, cantautorato e tropicália, porteranno sul palco del Monferrato On Stage i loro classici e i brani estratti dal doppio album “Gringo Vol.1 e Vol.2”.

CASALBORGONE (Torino) farà da sfondo al 9° appuntamento della rassegna monferrina, in programma l’11 luglio con il concerto della RINO GAETANO BAND, il progetto musicale che porta avanti l’eredità del cantautore calabro-romano, grazie all’impegno della sua famiglia.

Il 17 e 18 luglio il Monferrato On Stage si fermerà a CAVAGNOLO (Torino). Il 17 luglio si terrà Cavaflow, organizzato dai giovani del territorio, in cui si esibiranno artisti urban/hip hip locali emergenti. La serata terminerà con due live set. La prima artista a salire sul palco sarà BEBA, rapper torinese che ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nella scena italiana grazie alla sua scrittura sincera e alla sua presenza scenica potente. A seguire sarà la volta poi di ENSI, punto di riferimento per il rap italiano. Il giorno dopo, il 18 luglio il pubblico del Monferrato On Stage potrà assistere al set live essenziale e immersivo con una forte intensità emotiva di MIGLIO, cantautrice e produttrice che spazia tra elettronica e suggestioni new wave. A chiudere la serata il dj set di BUNNA, cantante e chitarrista, fondatore del gruppo Africa Unite.

Monferrato On Stage proseguirà il 26 luglio a PIEA (Asti) con uno speciale appuntamento realizzato in occasione della 4ª edizione di KAPTURA – The woodland experience, il festival organizzato da Fondazione MOS ETS e dalla Pro loco di Piea, nato dal progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero. Protagonisti della serata saranno i MODENA CITY RAMBLERS, il gruppo di folk irlandese fondato nel 1991 e formato da Davide “Dudu” Morandi (voce), Massimo Ghiacci (basso e cori), Franco D’Aniello (flauti, sax e cori), Francesco “Fry” Moneti (violino, chitarre e cori), Leo Sgavetti (fisarmonica, tastiere e cori), Enrico Torreggiani (batteria) e Riccardo Sgavetti (chitarre).

L’8 agosto MONCALVO (Asti) ospiterà il concerto di DUTCH NAZARI che porterà dal vivo il nuovo album “Guarda le luci amore mio”, caratterizzato da una scrittura che fonde canzone d’autore e attitudine rap, intrecciando critica sociale, ironia e lirismo.

La rassegna farà poi tappa il 21 agosto a PORTACOMARO (Asti) dove ANGELICA BOVE, tra le voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026, incanterà il pubblico con una data del suo “Tana Tour 2026”.L’11ª edizione del Monferrato On Stage terminerà il 29 agosto a CAMERANO CASASCO (Asti).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.