Chi si aspettava il consueto appuntamento del sabato sera con Amici di Maria De Filippi dovrà attendere ancora qualche ora. Il talent show di Canale 5, infatti, non andrà in onda stasera, sabato 16 maggio 2026, lasciando spazio a una diversa programmazione in prima serata.

Una decisione che ha sorpreso molti telespettatori, abituati ormai al classico appuntamento del weekend con il Serale. Ma perché Amici non va in onda stasera? E soprattutto, quando andrà in onda la finale?

Perché Amici non va in onda stasera, 16 maggio 2026, su Canale 5

Il motivo dello slittamento è legato a una precisa scelta di palinsesto. La finale di Amici 2026 è stata infatti posticipata a domenica 17 maggio, evitando così la messa in onda nella stessa serata di un evento televisivo molto atteso come la finale dell’Eurovision Song Contest 2026.

Canale 5 ha quindi deciso di modificare eccezionalmente la programmazione del sabato sera, rimandando l’ultimo appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi.

Al posto di Amici, questa sera la rete trasmetterà Il Gladiatore 2, film del 2024 diretto da Ridley Scott con Paul Mescal, proposto in prima TV.

Quando va in onda la finale di Amici 2026

Per chi si sta chiedendo quando recuperare l’appuntamento, la risposta è semplice: la finale di Amici andrà in onda domani, domenica 17 maggio 2026, in prima serata su Canale 5.

L’ultimo appuntamento con il talent show sarà trasmesso in diretta dallo studio 8 Titanus Elios di Roma, con il pubblico da casa chiamato a decretare il vincitore attraverso il televoto. Si tratta del momento più atteso della stagione, quello che assegnerà ufficialmente la vittoria di questa edizione del programma.

Chi sono i finalisti di Amici

Sono cinque i concorrenti arrivati fino all’ultima puntata del Serale, pronti a contendersi il titolo finale. Tre appartengono alla categoria ballo: Nicola, Emiliano e Alessio. Per il canto, invece, i posti in finale vedono protagonista Elena, mentre l’ultimo nome sarà deciso tra Angie e Lorenzo. La finale sarà quindi un appuntamento decisivo, con il pubblico protagonista assoluto nella scelta del vincitore.

I giudici e i professori della finale

Anche per l’ultima puntata torneranno in studio i volti che hanno accompagnato il percorso degli allievi durante questi mesi.

Nel parterre dei giudici ci saranno Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, chiamati ancora una volta a valutare le esibizioni finali.

Accanto a loro, i professori che hanno seguito i ragazzi durante tutta l’edizione: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.