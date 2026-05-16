Affari tuoi oggi non va onda, sabato 16 maggio, il motivo: il perché

Affari Tuoi, oggi sabato 16 maggio 2026, non va in onda. Scopriamo insieme perché il game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha subito uno stop e cosa sarà trasmesso al suo posto.

Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 16 maggio 2026

Cambio di programmazione questa sera su Rai1. L’emittente pubblica ha infatti deciso di non mandare in onda ‘Affari Tuoi‘ che quindi si prende un giorno di pausa. Questa sera sabato 16 maggio 2026, il quiz show con Stefano De Martino non ci sarà. Ma perché, qual è il motivo?

Ad annunciare lo stop del programma è stato lo stesso Stefano De Martino nei saluti finali della puntata di ieri:

“Domani c’è l’Eurovision Song Contest, un saluto a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini e soprattutto un grande in bocca al lupo al nostro Sal Da Vinci”.

Sabato sera è infatti in programma l’Eurovision Song Contest che vede partecipare per l’Italia il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Il cantante porterà sul palco ‘Per sempre sì‘ accompagnato da alcuni ballerini, tra cui Marcello Sacchetta e Francesca Tocca. La diretta della 70esima edizione della manifestazione canora inizierà alle 20.35 con “Anteprima Eurovision”, con racconti dal backstage di Vienna, interventi degli ospiti e un riepilogo dei venti Paesi qualificati e dei cinque con accesso diretto alla finale.

In sintesi stasera su Rai1 andranno in onda:

20.00 – Tg1

20.35 – Anteprima Eurovision Song Contest

21.00 – Eurovision Song Contest 2026

1.00 – Che tempo fa

A che ora si esibirà Sal Da Vinci e dove vederlo

A contendersi la vittoria finale dell’Eurovision Song Contest che si svolge a Vienna sono cantanti provenienti da 25 nazioni diverse. L’Italia con Sal Da Vinci si esibirà verso la fine della serata dato che è in 22esima posizione, subito dopo Cipro e prima della Norvegia.

A raccontare quello che accadrà su Rai1 ci sono Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista. La finale sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming live su RaiPlay, oltre che su Rai Radio 2, sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay Sound. Su Radio 2 Eurovision la radiocronaca sarà affidata a Diletta Parlangeli e Matteo Osso, con Martina Martorano inviata da Vienna.