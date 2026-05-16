La grande attesa è finita: la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 è arrivata e l’Italia affida le proprie speranze a Sal Da Vinci. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, il cantante napoletano è pronto a rappresentare il nostro Paese sul prestigioso palco della Wiener Stadthalle di Vienna, davanti a milioni di telespettatori in tutta Europa. Ecco tutto quello che c’è da sapere su a che ora canta Sal Da Vinci, la posizione in scaletta e dove seguire la finale dell’Eurovision 2026 in diretta.

A che ora canta Sal Da Vinci nella finale dell’Eurovision 2026? L’orario preciso dell’esibizione dell’Italia

Secondo la scaletta ufficiale comunicata dagli organizzatori dell’Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci si esibirà come ventiduesimo artista in gara, una posizione considerata particolarmente favorevole dagli appassionati della competizione.

L’esibizione del rappresentante italiano è prevista alle ore 22:51 circa, salvo eventuali piccoli slittamenti dovuti alla diretta televisiva e ai tempi tecnici dello show.

Essere collocati nella parte finale della serata può rappresentare un vantaggio strategico: storicamente, infatti, gli artisti che si esibiscono nelle ultime posizioni tendono a restare maggiormente impressi nella memoria del pubblico proprio al momento del televoto.

Perché la posizione in scaletta può aiutare Sal Da Vinci

Nel mondo dell’Eurovision, l’ordine di uscita non è un dettaglio secondario. Esibirsi troppo presto può rendere più difficile restare impressi agli spettatori, mentre una performance nella fase conclusiva della gara aumenta spesso la memorabilità del brano.

Nel caso di Sal Da Vinci, la 22ª posizione significa essere quartultimo prima della chiusura delle esibizioni, un collocamento che potrebbe rivelarsi prezioso per raccogliere consensi sia dal pubblico italiano sia dagli spettatori internazionali.

Eurovision 2026: dove vedere la finale in diretta tv, streaming e radio

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 andrà in onda sabato 16 maggio 2026 a partire dalle ore 21:00. Gli spettatori italiani potranno seguire l’evento attraverso diverse piattaforme:

Diretta TV

Rai 1

Streaming online

RaiPlay

Diretta radio

Rai Radio2

Prima dell’inizio ufficiale della competizione sarà trasmessa anche l’anteprima televisiva, utile per seguire il backstage, i commenti e l’atmosfera pre-show.

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì

Dopo aver conquistato il pubblico italiano a Sanremo 2026, Sal Da Vinci arriva all’Eurovision con Per sempre sì, brano che punta a emozionare e convincere anche il pubblico europeo.

Per il cantante napoletano si tratta di uno dei momenti più importanti della carriera recente, con la possibilità di riportare l’Italia al successo nella storica manifestazione musicale internazionale.