Dopo aver acceso l’interesse del pubblico con il singolo “VENE BLU” e con uno speciale evento a Milano insieme ai fan, Flaco G lo scorso 15 maggio ha pubblicato il suo primo album dal titolo “THE GOLDFATHER” (Atlantic Records / Warner Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Flaco G pubblica il primo album “THE GOLDFATHER”

Un progetto musicale che segna un momento importante nella carriera del rapper milanese classe 2001, cresciuto nel quartiere Famagosta periferia a sud di Milano, e che arriva dopo diversi mesi in cui il suo nome ha dominato la nuova scena rapper italiana. Se con il brano “GOLD FELLA” Flaco G aveva mostrato la voglia di conquistare la scena urban italiana, oggi, con “THE GOLDFATHER” alza l’asticella ancora di più e si presenta come un artista consapevole della propria identità musicale.

Le collaborazioni

Il titolo stesso del ‘album racconta l’evoluzione dell’artista, che da giovane talento emergente è ormai una figura di spicco di un impero musicale costruito brano dopo brano. Un’evoluzione che si riflette anche nei testi e nel suono, dove predomina la tecnica e il flow diventa ancora più preciso e la narrazione unisce la durezza della strada con la visione di chi è oggi consapevole di avere il successo sulla sua strada. Nell’album sono presenti figure di spicco del rap italiano come 22Simba, Emis Killa, Jake La Furia, Promessa e YD Frost.

La tracklist dell’album “The Godfather”

Ecco di seguito la tracklist dell’album “The Godfather” di Flaco G pubblicato il 15 maggio scorso.

QUESTO O QUELLO HOTNAME SHAKUR A METÀ feat. 22Simba GTA LA MIA BANDA SUONA IL MH YE GRAVITÀ feat. Promessa SEX TRAP REPEAT WHISKY feat. Emis Killa A14 INTERLUDE ZOMBIE E BITCHES GUCCI MANE feat. Jake La Furia CELINE ANIMALIER feat. YD Frost VENE BLU

Chi è Flaco G

Flaco G, all’anagrafe Luca Pizzi, è un rapper italiano cresciuto tra freestyle battle, influenze che spaziano da 50 Cent a The Notorious B.I.G., passando per i Club Dogo. Il cantautore si è imposto negli ultimi tempi grazie a un mix musicale che unisce il rap a sonorità contemporanee, caratterizzando le sue produzioni con celebre fischio presente nei suoi brani. Dopo i brani “Kaioken”, “Milano Southside” e “Quelli come me” feat. 22Simba, nel 2025 è stato protagonista della scena rap con canzoni come “GDE WOW” insieme a Shiva, “FASHION KILLA”, “TOUR”, “HAPPINESS” con IvanBi e “FLOW PAPA”. Ora, l’uscita del primo album “THE GOLDFATHER”, il rapper milanese cresciuto nel quartiere Famagosta è pronto salto e a prendersi da protagonista la scena rapper italiana.