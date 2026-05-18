Flaco G pubblica il primo album “THE GOLDFATHER”: il rap di Famagosta si prende la scena. Nel disco 22Simba, Emis Killa, Jake La Furia, Promessa e YD Frost

Da
Nunzio Zeccato
-
FLACO G

Dopo aver acceso l’interesse del pubblico con il singolo “VENE BLU” e con uno speciale evento a Milano insieme ai fan, Flaco G lo scorso 15 maggio ha pubblicato il suo primo album dal titolo “THE GOLDFATHER” (Atlantic Records / Warner Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Flaco G pubblica il primo album “THE GOLDFATHER”

Un progetto musicale che segna un momento importante nella carriera del rapper milanese classe 2001, cresciuto nel quartiere Famagosta periferia a sud di Milano, e che arriva dopo diversi mesi in cui il suo nome ha dominato la nuova scena rapper italiana. Se con il brano “GOLD FELLA” Flaco G aveva mostrato la voglia di conquistare la scena urban italiana, oggi, con “THE GOLDFATHER” alza l’asticella ancora di più e si presenta come un artista consapevole della propria identità musicale.

Le collaborazioni

Il titolo stesso del ‘album racconta l’evoluzione dell’artista, che da giovane talento emergente è ormai una figura di spicco di un impero musicale costruito brano dopo brano. Un’evoluzione che si riflette anche nei testi e nel suono, dove predomina la tecnica e il flow diventa ancora più preciso e la narrazione unisce la durezza della strada con la visione di chi è oggi consapevole di avere il successo sulla sua strada. Nell’album sono presenti figure di spicco  del rap italiano come 22Simba, Emis Killa, Jake La Furia, Promessa e YD Frost. 

La tracklist dell’album “The Godfather”

Ecco di seguito la tracklist dell’album “The Godfather” di Flaco G pubblicato il 15 maggio scorso.

  1. QUESTO O QUELLO
  2. HOTNAME
  3. SHAKUR
  4. A METÀ feat. 22Simba
  5. GTA
  6. LA MIA BANDA SUONA IL MH YE
  7. GRAVITÀ feat. Promessa
  8. SEX TRAP REPEAT
  9. WHISKY feat. Emis Killa
  10. A14 INTERLUDE
  11. ZOMBIE E BITCHES
  12. GUCCI MANE feat. Jake La Furia
  13. CELINE
  14. ANIMALIER feat. YD Frost
  15. VENE BLU

Chi è Flaco G

Flaco G, all’anagrafe Luca Pizzi, è un rapper italiano cresciuto tra freestyle battle, influenze che spaziano da 50 Cent a The Notorious B.I.G., passando per i Club Dogo. Il cantautore si è imposto negli ultimi tempi grazie a un mix musicale che unisce il rap a sonorità contemporanee, caratterizzando le sue produzioni con celebre fischio presente nei suoi brani. Dopo i brani “Kaioken”, “Milano Southside” e “Quelli come me” feat. 22Simba, nel 2025 è stato protagonista della scena rap con canzoni come “GDE WOW” insieme a Shiva, “FASHION KILLA”, “TOUR”, “HAPPINESS” con IvanBi e “FLOW PAPA”. Ora, l’uscita del primo album “THE GOLDFATHER”, il rapper milanese cresciuto nel quartiere Famagosta è pronto salto e a prendersi da protagonista la scena rapper italiana.

Seguici su
Google Discover Fonti Preferite