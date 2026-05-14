Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 14 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 14 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 14 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’è tanta voglia di fare, ricordo che questo è un periodo importante anche per risolvere problemi e magari anche vincere una sfida, se non altro qualificarsi al meglio. Del resto l’avevo detto: più ci avviciniamo alla parte centrale dell’anno e meglio è!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Periodo molto favorevole per il lavoro, ma soprattutto per iniziare a fare qualcosa di divertente, di diverso, magari anche impegnandosi durante la stagione estiva. Non escludo che qualcuno non resti con le mani in mano e sia da fare anche nei prossimi mesi. Piccoli successi in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’è la possibilità di correggere qualche errore nato, fatto attorno al mese di marzo, chiarire questioni in sospeso. Il lavoro è intenso al punto che qualcuno addirittura potrebbe accettare due ruoli o fare tante di quelle cose da essere esausto! da L’amore è protetto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Recupero emotivo e ritorno ad una certa tranquillità ricordando però che questa settimana porta anche delle rinunce. Quindi è probabile che in queste giornate ci sia anche da affaticarsi un pochino, non si può fare tutto, ma il clima è indubbiamente migliore rispetto al mese di Aprile.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il segno del Leone deve stare ancora un pò attento con i soldi e gli accordi. Energia alta nelle sfide, ma l’amore per fortuna resta sempre più coinvolgente. Il Leone è un segno di fuoco ed è tra quelli che avranno successo soprattutto tra qualche settimana. Conviene iniziare a fare prove, superate test ed esami perchè si va verso la direzione giusta!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non tornerà il periodo grigio che c’è stato soprattutto agli inizi dell’anno, ma adesso questo cielo dice che vorresti avere delle soluzioni. Cioè si passa dalla sfera diciamo così emotiva e riflessiva a quella pratica e non sempre da questo punto di vista i conti tornano!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sai che sono giornate particolari che si inquadrano in una prima parte dell’anno che invita a rivedere alcune scelte. È come se dovessi correre per rimediare ad un problema magari anche cercare di portare avanti un progetto nella maniera più serena possibile. Insomma devi rimboccarti le maniche e agire in un clima generale che non è semplice, per qualcuno anche a livello burocratico legale ci sono delle scelte da fare importanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ in arrivo una fase molto redditizia diciamo dal punto di vista emotivo perché tra qualche giorno Venere inizia un transito davvero molto particolare. Questa settimana è ancora un pò impegnativa dal punto di vista economico quindi in classifica generale ti vedrei bene al 9° posto con possibilità di raggiungere posti più elevati già a partire dalla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario ritrova la voglia di amare. Presto ci saranno anche delle novità nella sfera del lavoro. Insomma il clima si scalda e penso proprio che giugno-luglio saranno mesi in cui tutto quello che ha in mente potrà andare avanti. Non arrenderti ora!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo è un cielo di recupero rispetto al passato. Non posso dire che la fatica non ci sia più perché da tempo stai remando controcorrente, ma sembra che finalmente qualcosa venisse a tuo favore. Puoi vincere una sfida.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo periodo ci si sente un po’ giù di corda se hai detto si ad un progetto e magari c’è stato un pentimento. Ritorna quel discorso che ho fatto più volte di questioni economiche da sanare. In generale anche l’amore chiede prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il segno dei pesci si può sentire sotto attacco sotto accusa ma in questo periodo trova le giuste risposte e non si deve preoccupare più di tanto. Resta fondamentale avere accanto persone che aiutano. Novità anche in amore che bussa alla porta dalla prossima settimana!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.