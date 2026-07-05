Nel corso della presentazione dei palinsesti RAI per la stagione 2026-2027, avvenuta oggi 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona, è stata confermata Libera 2: la serie con Lunetta Savino e Matteo Martari tornerà a tenerci compagnia su Rai 1 con il secondo capitolo della storia.

Libera 2: nessuna sorpresa per la serie con Lunetta Savino

Dopo il via libera della Rai per la seconda stagione di Libera, la serie con Lunetta Savino e Matteo Martari era di fatto già stata ufficializzata, motivo per cui il suo inserimento nei nuovi palinsesti pubblicati oggi non ha suscitato particolare scalpore. Le nuove scene sono state girate da marzo a maggio, tra Trieste e Muggia.

Nella prossima stagione di Rai Uno ritroveremo quindi la giudice Libera Orlando alle prese con nuove vicende. Cosa attende la giudice Libera Orlando? Il mistero sulla morte della figlia Bianca, filo conduttore della prima stagione, è già stato risolto anche grazie alla “collaborazione” con Pietro Zanon (alias Matteo Martari). Resta quindi da capire se la produzione intende puntare su un unico giallo che occuperà tutta la stagione, oppure su più casi che la giudice più popolare d’italia si troverà a risolvere.

Libera torna a conquistare il pubblico di Rai Uno

Sulle nuove trame di Libera 2 la produzione mantiene ancora il massimo riserbo. Tutto quello che sappiamo al momento è che la serie tv che spazia tra legal drama, giallo e family, ha tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico della rete di Stato, come dimostrato da uno share medio del 18,4% che gli ha permesso, nella passata edizione, di aggiudicarsi sempre la sfida della prima serata.

Si tratta indubbiamente di un prodotto che piace al pubblico, e che già aveva ottenuto la conferma ufficiale dai vertici di viale Mazzini. Le riprese di Libera 2 si sono concluse lo scorso 2 maggio, e oggi, a due mesi di distanza, è arrivata anche la presentazione della serie nei nuovi palinsesti autunnali della rete.

Cosa ci riserveranno i nuovi episodi? Non ci rimane che attendere la messa in onda per scoprirlo!